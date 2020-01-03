Ноутбук Dell Latitude 9510 получил поддержку 5G

3 января 2020 г., 15:02

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Dell представила ультра-премиальные ноутбуки серии Latitude 9000, предназначенные для тех, кто часто путешествует и работает удаленно. Среди отличительных особенностей новинки в первую очередь стоит отметить заявленное производителем, как рекордное время работы от батареи — более 30 часов, а также поддержку 5G.

Модель Latitude 9510 заявлена, как самый компактный и легкий коммерческий 15-дюймовый ноутбук, так как его 15-дюймовый дисплей уместился в 14-дюймовый форм-фактор, а вес устройства составляет 1,45 кг. Коммуникационные возможности включают Wi-Fi 6 и возможность работать в мобильных сетях с поддержкой 5G. Антенны 5G встроены в динамики. Новинка оснащена процессорами Intel Core i7 10-го поколения с технологией vPro. Система охлаждения построена с использованием карбоновых лопастных вентиляторов и двойных тепловые трубок. Отделка выполнена из алюминия с алмазной огранкой, что придает модели особую элегантность.

Сообщается, что Latitude 9510 оснащен встроенной автоматизированной технологией повышения производительности на основе искусственного интеллекта (ИИ). Новое программное обеспечение Dell Optimizer призвано повысить продуктивность и предотвратить лаги, задержки и другие проблемы благодаря таким функциям:

ExpressResponse предназначена для ускорения работы пользователя. Изучая предпочтения и поведение пользователей и применяя машинное обучение с технологией Intel Adaptix, эта функция позволяет быстрее запускать часто используемые приложения, мгновенно переключаться между ними, повышая таким образом производительность работы.

ExpressCharge помогает предотвратить полную разрядку аккумулятора. Технологии ИИ и машинного обучения помогают продлить время автономной работы, в соответствии с особенностями заряда батареи и типичным для пользователя потреблением энергии. При критически низком заряде батареи Latitude 9510 плавно отрегулирует настройки, чтобы максимально сэкономить ресурсы, например, затемнит экран или выберет оптимальный режим зарядки, например ExpressCharge Boost, который обеспечивает до 35% заряда всего за 15 минут.

ExpressSign-in позволяет быстрее приступить к работе. Технологии Intel Context Sensing Technology и функция Windows Hello «чувствуют» присутствие пользователя, помогают ускорить вход в систему, усилить безопасность и повысить производительность.

«Умное» аудио позволит отказаться от спикерофона. Высокочастотные динамики, мощный усилитель и четыре микрофона с функцией шумоподавления обеспечивают полноценное общение, а интеллектуальная технология Intelligent Audio улучшает звук, устраняя эхо и фоновый шум во время телефонных конференций.

Благодаря комплексному решению Dell Technologies Unified Workspace владельцы новых Latitude смогут приступить к работе с первого дня, так как ИТ-отделам не придется тратить много времени на подключение и настройку устройств, а ИТ-администраторы получают автоматизированные, открытые и «умные» решения, облегчающие внедрение, защиту, управление и поддержку всех устройств в организации.

Сообщается, что цена ноутбука Latitude 9510 составит от $1799, он ожидается в мировой продаже с 26 марта 2020 г. О сроках доступности в Украине будет известно позже.

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