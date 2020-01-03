Apple возобновляет лицензионный контракт с Imagination Technologies

3 января 2020 г., 12:02

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Компания Apple вчера сообщила о заключении сделки по лицензированию технологий чипов с Imagination Technologies Group, что стало менее масштабным повторением ситуации с Qualcomm.

С обоими этими поставщиками ключевых компонентов для iPhone у Apple в начале 2017 г. серьёзно ухудшились отношения. Но в апреле 2019 года Apple отказалась от судебных претензий в адрес Qualcomm и подписала с последней лицензионное соглашение, так как не смогла своевременно создать альтернативный модемный чип в сотрудничестве с Intel.

Разрыв отношений с Apple для британской Imagination Technologies оказался более серьёзным ударом, чем для Qualcomm. Потеря основного заказчика поставила разработчика архитектуры для мобильных GPU из Хартфордшира на грань банкротства. В конце 2017 г. Imagination Technologies была куплена фирмой непрямых инвестиций Canyon Bridge Capital Partners примерно за 740 млн долл.

В 2017 г. Apple объявила, что в целях снижения зависимости от Imagination планирует в течение 24 месяцев разработать и выпустить собственный GPU. Но снова, как и с Qualcomm, производителю iPhone не удалось уложиться в установленные им сроки, подтверждением чего и стало новое многолетнее соглашение, пришедшее на смену аналогичному договору с Imagination, анонсированному в феврале 2014 г.

По неофициальным данным, даже в моделях iPhone и iPad 2019 г. Apple негласно использовала графические чипы на основе технологий Imagination. Предзагрузка отношений с этим поставщиком формально предоставляет Apple доступ к широкому кругу интеллектуальной собственности Imagination. Соответствующие лицензионные отчисления составят основу прибылей британской фирмы, обеспечив ей благосостояние на многие годы вперёд.

Несмотря на эти два тактических отступления, общий курс Apple на снижение зависимости от сторонних чипмейкеров остаётся неизменным. Компания продолжает работать над замещением процессоров корпорации Intel изделиями собственной разработки, основанными на архитектуре Arm. Она также приобрела у Intel за 1 млрд долл. бизнес смартфонных модемов, что в конечном итоге должно позволить ей отказаться от сотрудничества с Qualcomm.

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