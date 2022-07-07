Індійська Tata Power побудує завод сонячних батарей і модулів потужністю 4 ГВт

7 июля 2022 г., 15:35

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Як повідомляє DIGITIMES, компанія Tata Power оголосила про план створення мегазаводу з виробництва сонячних панелей в штаті Таміл-Наду, повторюючи мету індійського уряду побудувати самостійний ланцюг постачання сонячної енергії.



У прес-релізі компанії Tata Power зазначено, що вона підписала меморандум про взаєморозуміння з урядом Таміл-Наду про інвестування 30 мільярдів індійських рупій (3,8 мільярда доларів) у створення заводу з виробництва сонячних батарей потужністю 4 ГВт і сонячних модулів потужністю 4 ГВт у Тірунелвелі, який прямо чи опосередковано створити понад 2000 робочих місць.



Завод у Тірунелвелі буде інтегрувати технологію mono-PERC Bifacial з технологією n-типу TOPCON і стане другим заводом із сонячних елементів і модулів, побудованим Tata Power після фабрики в Бангалорі з потужністю 635 МВт.



В останні роки Індія заохочує розвиток самозабезпеченої сонячної екосистеми, щоб зменшити свою залежність від імпорту з Китаю та Південно-Східної Азії. За даними Mint, місцева потреба сонячних батарей і модулів в Індії становить 3 ГВт і 15 ГВт відповідно.



Індія оголосила про схему стимулювання, пов’язаного з виробництвом (PLI) для високоефективних сонячних модулів із бюджетними витратами в 45 мільярдів індійських рупій, а пізніше Індія додала ще 195 мільярдів індійських рупій до схеми стимулювання PLI. Щоб зменшити залежність від імпорту, Індія з квітня 2022 року запровадила базові митні мита у розмірі 25% на імпортовані сонячні елементи та 40% на сонячні модулі.



Окрім Tata Power, уряд Тамілнаду 4 липня підписав 59 меморандумів про взаєморозуміння, включаючи компанію Lucas TVS, який створить завод з виробництва літій-іонних елементів у Тіруваллурі, ACME, яка побудує проєкт екологічно чистого аміаку в Тутікоріні, і VVDN, яка має мету створити мережу 5G у Поллачі.

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