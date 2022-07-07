Samsung, SK Hynix та Micron домінують на ринку пам’яті для смартфонів обʼємом 11,5 млрд дол.

7 июля 2022 г., 16:15

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Відповідно до звіту Strategy Analytics, у першому кварталі 2022 р загальний дохід світового ринку пам’яті для смартфонів склав 11,5 млрд дол.



У звіті зазначено, що в першому кварталі 2022 року Samsung посіла перше місце на ринку пам’яті для смартфонів (DRAM & NAND), за нею йдуть SK Hynix і Micron. Сукупна частка доходу трьох провідних постачальників досягла 85% на світовому ринку пам’яті для смартфонів у минулому кварталі.



Загальний дохід на ринку флеш-пам’яті NAND для смартфонів зріс на 7% у порівнянні з минулим роком завдяки постачанню високоємних флеш-чіпів UFS NAND. У першому кварталі 2022 р на ринку смартфонів NAND частка Samsung склала 39%, а за нею SK Hynix і Kioxia — 23% і 20% відповідно. Що стосується специфікацій, частка ємності NAND 128 ГБ тепер досягла 45% завдяки розширенню продуктів UFS 3.1 і UFS 2.2 NAND у смартфонах.



Доходи від сегмента чіпів пам’яті DRAM для смартфонів впали на 7% через зниження попиту з боку OEM через сезонність і збої в ланцюжку постачання. Samsung лідирувала за часткою ринку, отримавши частку в 52%, за нею йдуть SK Hynix з 25% та Micron з 22%. LPDDR4X домінують, тоді як продукти зі специфікаціями LPDDR5 продовжують нарощувати присутність.



«Ринок пам’яті для смартфонів зазнав помірного падіння через сезонне уповільнення кінцевого ринку в поєднанні з пандемією, збоїв у ланцюгах постачання споживачів у першому кварталі 2022 року. Проте імпульс 5G спонукав до зростання. постачання продуктів пам’яті з вищими характеристиками, що призвело до збільшення об'єму NAND і DRAM у смартфонах середнього та високого рівня. Samsung Memory, SK Hynix і Micron зіткнулися з падінням попиту і постраждали від слабкості ринку смартфонів», зазначив Джеффрі Метьюз (Jeffrey Mathews), старший аналітик Strategy Analytics.



Стівен Ентвістл (Stephen Entwistle), віце-президент практики стратегічних технологій у Strategy Analytics, додав: «Постачальники пам’яті продовжують бачити нові можливості на зростаючому ринку смартфонів 5G із розширенням продуктів пам’яті LPDDR5 Multi-Chip Package (uMCP5) на основі UFS і впровадженням LPDDR5X DRAM протягом року. Ми відзначаємо, що слабкий попит на кінцевому ринку та складний макроекономічний клімат вплинуть на перспективи зростання ринку пам’яті для смартфонів у 2022 році».

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