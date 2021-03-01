Imperva воплотила идею централизованной безопасности в ИИ-платформе Sonar

1 марта 2021 г., 10:35

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Фирма Imperva, разрабатывающая ПО для отражения кибератак, представила комплексную платформу кибербезопасности Sonar, которая, по её словам, может блокировать широкий спектр угроз, начиная от попыток кражи данных и заканчивая онлайн-ботами, нацеленными на корпоративные веб-сайты.

Imperva была учреждена в 2002 году и с тех пор обеспечила себе прочную клиентскую базу, куда входят две трети ведущих мировых банков и семь крупнейших телекоммуникационных компаний.

Sonar вобрала в себя многие из самостоятельных инструментов Imperva, включая технологии стартапов jSonar и Distil Networks, которые она купила уже после того, как её саму поглотила частная инвестиционная компания Toma Bravo в 2019 году.

Единый интерфейс платформы позволяет администраторам централизованно отслеживать проблемы безопасности во всех частях ИТ-инфраструктуры своей компании, включая.корпоративный веб-сайт, а также интерфейсы прикладного программирования и серверные (back-end) системы.

Для защиты веб-сайтов Sonar блокирует распределенные атаки типа «отказ в обслуживании», трафик, генерируемый ботами и веб-запросы, содержащие вредоносное ПО. Sonar распространяет аналогичную защиту на API-интерфейсы, которые розничный торговец может использовать, например, чтобы позволить партнёрам получать доступ к информации о продуктах из своей внутренней базы данных.

В целях предотвращения кражи информации, Sonar создаёт полный реестр бизнес-данных предприятия и присваивает записям метки, определяющие уровень их конфиденциальности. После этого администраторы могут использовать Sonar для внедрения автоматизированных политик блокировки неавторизованных попыток доступа к данным.

Imperva утверждает, что централизованный мониторинг Sonar даёт более полное представление об угрозах, чем использование нескольких отдельных, не связанных друг с другом инструментов. Он же обеспечивает возможность ускоренного реагирования на инциденты безопасности. Sonar, используя машинное обучение, генерирует так называемое «разрешение проблемы в один клик».

Технический директор Imperva Кунал Ананд (Kunal Anand) назвал Sonar «первым в отрасли решением, которое дает организациям, заботящимся о безопасности, единый подход к защите своих данных, где бы они ни находились — как во внутренней сети, так и за её пределами».

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