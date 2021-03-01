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«Магнитная текстура» делает графен пригодным для спинтроники

1 марта 2021 г., 11:45
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«Магнитная текстура» делает графен пригодным для спинтроники

При всех его достоинствах, графен не обладает магнитными свойствами, и это ограничивает его полезность для спинтроники, развивающейся области технологий, которая в конечном итоге может привести к созданию более мощных полупроводников, компьютеров и других устройств.

На днях международная исследовательская группа, возглавляемая сотрудниками Университета Буффало (штат Нью-Йорк), сообщила в журнале Physical Review Letters об успехе, который может позволить устранить это упущение.

Учёные поместили магнит толщиной 20 нм вплотную к листу графена, и для измерения проводимости вокруг них в разных точках установили восемь электродов.

Результаты измерений привели к открытию: оказалось, что магнит создаёт в графене искусственную магнитную текстуру: немагнитный в обычном состоянии 2D-материал начинает проявлять такие же магнитные свойства, как, например, железо или кобальт.

Более того, было обнаружено, что поведение графена меняется не только в точке прямого контакта с магнитом, но и на расстояниях в несколько микрон от неё. В микромасштабе такая дистанция является довольно значительной.

Полученные важные результаты поднимают не менее важные вопросы, касающиеся микромеханизма возникновения магнитной текстуры в графене. Особенно интересно, в какой мере индуцированное магнитное поведение обусловлено влиянием спиновой поляризации и/или спин-орбитальной связи. Известно, что эти явления тесно связаны с магнитными свойствами материалов и с развивающимися технологиями спинтроники.

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