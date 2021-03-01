Samsung готовит ноутбук на чипе Exynos

1 марта 2021 г., 9:25

Корейское подразделение ZDNet, ссылаясь на локальные источники, сообщило, что компания Samsung Electronics планирует выпустить ноутбук на базе собственного чипа Exynos. Компьютер будет работать под управлением Windows 10.



Кроме того, как отмечается, новое устройство будет содержать интегрированную на чип графику AMD. Вероятнее всего сам чип будет презентован в июне, а ноутбук выйдет на рынок во втором полугодии.



Это не первый случай, когда Samsung выпускает ПК с ОС Windows 10 на базе чипов ARM. Всего было выпущено три продукта, включая Galaxy Book S2, представленный в 2018 г., и Galaxy Book S, выпущенный в прошлом году. Однако все эти решения были основаны на чипах Qualcomm Snapdragon, сейчас же компания готовит ноутбук на собственном чипе, который вероятнее всего будет содержать интегрированные модули памяти и GPU, как Apple M1.



Стоит отметить, что устройство с условным названием Exynos PC, будет ноутбуком, практически полностью построенным на компонентах производства Samsung Electronics — центральный процессор, SSD, дисплей, аккумулятор.

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