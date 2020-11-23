ИИ и машинное обучение применяют 93% команд SecOps

23 ноября 2020 г., 14:45

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus, сообщила о том, вендор в партнерстве с CyberEdge Group опубликовал отчет о положении дел с обеспечением безопасности (SecOps) в 2020 г. Он составлен на базе веб-опроса из 15 пунктов, который был разослан по 410 специалистам по безопасности в США, Великобритании, Германии, Индии и Японии.



Отчет показал, что более 93% респондентов используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения с главной целью улучшения продвинутых возможностей выявления угроз, и что более 89% намереваются использовать или приобрести инструмент Security Orchestration and Automated Response (SOAR) в течение следующих 12 месяцев. Эти результаты свидетельствуют, что по мере развития Центров обеспечения безопасности (SOC) скорость внедрения ими средств и возможностей нового поколения для устранения пробелов в защите будет расти беспрецедентными темпами.



«Мы наблюдаем, как всё больше и больше предприятий открывают для себя, что искусственный интеллект и машинное обучение могут чрезвычайно эффективно дополнять продвинутые возможности обнаружения угроз и реагирования»,– отметил Стефан Джоу (Stephan Jou), технический директор Interset в Micro Focus.



Респонденты сообщили, что обращаются к базе знаний о тактике противника главным образом в целях обнаружения сложных угроз. Кроме того, оказалось, что для 90% организаций фреймворк MITRE ATT&CK является незаменимым инструментарием для выяснения методов атак.



Согласно отчёту, в связи с разрастанием ассортимента технологий, необходимых для защиты сегодняшних цифровых активов, команды SOC всё больше полагаются на инструменты для эффективного выполнения своей работы. Каждый из 11 самых популярных типов инструментов SecOps, по прогнозам в следующем году будет использовать более 80% организаций.



Ключевые выводы отчёта:



• Covid-19: двумя главными вызовами пандемии для команд SecOps стали рост количества киберугроз и происшествий безопасности (на 45% во всем мире) и более высокие риски из-за использования рабочим персоналом неуправляемых устройств (40% во всем мире).



• Наиболее серьезные проблемы SOC: примерно каждый третий респондент называет самым сложным для SOC расстановку приоритетов для инцидентов и мониторинг безопасности на растущей поверхности атаки.



• Переход к облаку: более 96% организаций используют облако для операций по обеспечению ИТ-безопасности, причём в облаке у них уже развёрнуты, в среднем, почти две трети соответствующих ПО и сервисов.



Наряду с подробным анализом самых настоятельных отраслевых проблем и технологий, привлекаемых для их решения, в обзоре 2020 State of Security Operations цитируются мнения тех специалистов по ИТ-безопасности, которые непосредственно занимаются поиском и устранением уязвимостей, выявлением угроз, расследованиями в области безопасности, реагированием на инциденты и изо дня в день решают множество других оперативных задач.

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