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NZXT расширяет линейку систем водяного охлаждения

23 ноября 2020 г., 15:15
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NZXT расширяет линейку системы водяного охлаждения

Компания Diweave, официальный дистрибьютор NZXT в Украине, сообщила о том, что этот производитель расширил линейку Kraken X-3 RGB и выпустил модель Kraken Z53.

Как подчеркивается представленные модели жидкостного охлаждения оснащена новейшим насосом 7-го поколения Asetek.

Как отмечается, серия Kraken X-3 имеет улучшенный дизайн RGB-эффекта бесконечного зеркала на помпе с увеличенным размером кольца. Крышка модернизирована и может поворачиваться для обеспечения правильной ориентации логотипа NZXT, что даёт простор для создания различных конфигураций сборки.

Серия NZXT Kraken Z-3 теперь будет включать 240-мм систему AIO NZXT Kraken Z53 в дополнение к ранее выпущенным вариантам 280-мм и 360-мм. ЖК-экран диагональю 2,36 дюйма (60 мм) обеспечивает широкие возможности кастомизации, способен отображать важные данные о состоянии системы, а также любое изображение.

NZXT расширяет линейку системы водяного охлаждения


Обе серии Kraken X-3 и Z-3 совместимы со всеми основными сокетами процессоров, включая самые современные Intel LGA 1200, так и AMD AM4.

Вентиляторы имеют конструкцию лопастей с крыльчаткой, обеспечивающую оптимальный воздушный поток, при этом они остаются максимально тихими. Гидродинамические подшипники в каждом вентиляторе обеспечивают длительную и почти бесшумную работу.

Специальное программное обеспечение NZXT CAM позволяет легко управлять производительностью и внешним видом системы охлаждения.

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