IBM повідомила про зростання прибутку, але втратила в доходах

20 июля 2023 г., 13:35

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У середу IBM повідомила про прибутки за другий квартал, які перевершили прогнози аналітиків, оскільки компанія збільшила свій валовий прибуток.

Виторг компанії склав 15,48 млрд дол. проти 15,58 млрд дол. за прогнозом Refinitiv.

Прибуток зафіксовано на рівні $2,18, проти $2,01, за даними Refinitiv.

Чистий прибуток за квартал виріс на 13% до 1,6 млрд дол. з 1,4 млрд дол. або 1,72 дол. на акцію роком раніше. Скоригована валова маржа IBM у 55,9% виявилася вищою за оцінку стріт-рахунку в 54,7%. Виручка практично не змінилася в порівнянні з попереднім роком.

Фінансовий директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) у своїй заяві пояснив зростання валового прибутку компанії більш прибутковою комбінацією продуктів - програмне забезпечення було найбільш швидкозростаючим підрозділом компанії - а також «ініціативами з підвищення продуктивності». У січні IBM оголосила про скорочення 3 900 робочих місць в рамках більш широкого скорочення штату в технологічному секторі.

«Вигоди від підвищення продуктивності звільняють кошти для реінвестування і сприяють збільшенню прибутку», - сказав Кавано під час телефонної розмови з аналітиками.

У середу IBM підтвердила, що очікує від 3% до 5% зростання доходів до кінця року в постійній валюті. Компанія прогнозує близько 10,5 млрд доларів вільного грошового потоку у 2023 році.

Найбільший підрозділ IBM, сегмент програмного забезпечення, повідомив про продажі 6,6 млрд дол., що на понад 7% більше, ніж рік тому. Програмне забезпечення включає такі продукти, як операційна система Red Hat Linux та програмне забезпечення для забезпечення безпеки.

Частиною цього підрозділу, яка зростала найшвидше, були продукти для обробки даних та штучного інтелекту, які збільшилися на 10% порівняно з попереднім роком.

У травні IBM анонсувала WatsonX як студії розробки для «навчання, налаштування та розгортання» моделей машинного навчання, через 15 місяців після того, як компанія продала свій підрозділ Watson Health.

Генеральний директор Арвінд Крішна (Arvind Krishna) кілька разів згадав про важливість АІ в підготовленій заяві. «Ми зосереджені на корпоративному AI, призначеному для використання цих можливостей і вирішення бізнес-проблем, - сказав він під час телефонної розмови з аналітиками. - Перелік випадків використання довгий і охоплює ІТ-операції, виробництво продукції, поліпшення автоматизації, обслуговування клієнтів, підвищення ефективності роботи з персоналом, прогнозне обслуговування, фінансове прогнозування, широке виявлення, моніторинг відповідності, безпеку, продажі, управління ризиками та ланцюжок поставок, серед іншого».

Консалтинговий сегмент IBM виріс більш ніж на 4% в річному обчисленні, досягнувши 5 мільярдів доларів.

Інфраструктурний підрозділ компанії, який охоплює продаж мейнфреймів, скоротився на 14,6% до 3,6 млрд дол. Падіння було спричинене зниженням доходів від серверів Z Systems, які знизилися на 30%.

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