Проникнення OLED у смартфони перевищить 50% у 2023 році

20 июля 2023 г., 14:25

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Останній звіт TrendForce вказує на те, що OLED-панелі займуть понад 50% ринку в сегменті смартфонів до кінця 2023 року завдяки постійному зниженню вартості. Однак рівень проникнення OLED в інших сферах, таких як телевізори, ноутбуки та планшети, значно нижчий і становить менше 3%.

Щоб прискорити проникнення OLED-дисплеїв на ринок, виробники панелей повинні вирішувати більш складні технічні завдання, включаючи поліпшення технічних характеристик і необхідність ефективного скорочення витрат, щоб відповідати очікуванням ринку.

У звіті висвітлюється впровадження технології eLEAP компанією Japan Display Inc. (JDI). Вперше в цій технології використовується безмаскова техніка, що дозволяє досягти нижчого енергоспоживання, вищої яскравості та подовженого терміну служби. Технологія eLEAP усуває дві основні перешкоди в розробці OLED-дисплеїв - перешкоди від випаровування RGB та нерівномірну товщину плівки, спричинену гравітаційним провисанням тонкої металевої маски (FMM) по мірі її збільшення. Вирішуючи ці проблеми, eLEAP сприяє розробці панелей нового покоління і підвищує ефективність виробництва завдяки масовому виробництву.

Паралельно з цими розробками Visionox представила свою безмаскову технологію ViP. Компанія успішно зменшила проміжок між пікселями, поєднавши літографічну ізоляцію пікселів з передовою технологією випаровування. Крім того, коли роздільна здатність досягає 800 PPI, відстань між шарами пікселів зменшується до 10 мкм, що збільшує швидкість відкриття на 31,9%, ефективно збільшуючи термін служби OLED. Однак, серед викликів - необхідність виготовлення напрямних стовпів для ізоляції, використання лінійного випаровування для контролю кута випаровування, з’єднання катодного та ізоляційного стовпів для зменшення імпедансу електрода (допоміжний електрод), а також управління втратою виходу при повторних процесах.

TrendForce визначила п’ять переваг, які має технологія ViP від Visionox для ізоляції OLED-пікселів. По-перше, виробничий процес може вирішити проблеми з виходом при змішуванні кольорів, спричинені тривалим випаровуванням FMM. По-друге, окремі піксельні електроди можуть не тільки збільшити загальний термін служби, але й зменшити втрати від струмів витоку. По-третє, можна ефективно підвищити щільність і яскравість пікселів. По-четверте, одночасне виробництво допоміжних електродів може полегшити застосування OLED у майбутньому. Нарешті, технологія може подолати обмеження, які FMM накладає на відстань між пікселями, таким чином розширюючи сферу її застосування і сприяючи майбутнім розробкам нового покоління.

Нещодавно кілька ключових гравців галузі оголосили про амбітні плани. Samsung заявила про інвестиційний план для своєї нової фабрики G8.7, BOE планує свій проект B16, JDI та HKC створили стратегічний альянс для нових технологій, а Visionox агресивно просувається в OLED-технологію. Ці події є відповіддю не лише на попит Apple на додатки середнього розміру, але й відкривають нові можливості для OLED-панелей на інших прикладних ринках. Очікується, що до 2025 року завдяки завершенню будівництва нових потужностей високого покоління, постійному розвитку технологій та збільшенню терміну служби матеріалів, рівень проникнення OLED-продукції на ринок значно зросте.

Наразі виробничі потужності Китаю з виробництва AMOLED-дисплеїв становлять 43,7% світового ринку, що трохи менше, ніж частка південнокорейських виробників панелей. Ці потужності розподілені між 4-5 китайськими заводами з виробництва панелей. Оскільки нинішні потужності з виробництва AMOLED є надлишковими і очікується, що в майбутньому вони лише зростатимуть, компанії, які зосереджуються виключно на виробництві OLED, ймовірно, продовжуватимуть боротися з фінансовим тиском. Поки що невідомо, чи приймуть ці компанії модель співпраці, подібну до JDI та HKC, враховуючи їхні різні технічні можливості. Шляхом розвитку нових технологій та стратегічних альянсів чи інтеграцій вони прагнутимуть підвищити свою загальну міжнародну конкурентоспроможність - розвиток, за яким варто спостерігати впродовж наступних 3-5 років.

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