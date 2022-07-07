IBM купує ізраїльський стартап по обробці даних Databand.ai

7 июля 2022 г., 11:15

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IBM анонсувала придбання стартапу Databand.ai, який розробляє рішення для роботи з “проблемними” даними. Корпорація не розголошує фінансові умови.



Databand.ai була заснована у 2018 р. у Тель-Авіві, але зараз її штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку. Компанія є постачальником програмного забезпечення для спостереження за інформацій, яке використовується компаніями для розв'язання будь-яких проблем із їхніми даними, як-от помилки, збої в конвеєрі та низька якість.



IBM заявила, що якість даних стала великою проблемою для сучасних підприємств, оскільки вони все більше покладаються на величезні обсяги інформації для прийняття бізнес-рішень. Компаніям потрібен спосіб зрозуміти справність даних у своїх системах, щоб вони могли виявити будь-які проблеми та виправити їх, перш ніж ті вплинуть на їхній бізнес.



Так звані «погані дані», які є неточними або неповними, можуть спричинити великі проблеми з такими службами, як системи штучного інтелекту та прогнозні моделі, які використовуються, наприклад, для оцінки попиту на певний продукт. Якщо дані, що надходять у таку систему, мають недоліки, то результатам, які вона генерує, не можна довіряти. Отже, потрібні інструменти спостереження за даними, щоб гарантувати, що якість цієї інформації не погіршується.



Для великих підприємств погані дані є великою проблемою. За оцінками Gartner, це обходиться організаціям у середньому в 12,9 млн дол. на рік.



Databand.ai є провідним гравцем у спостережуваності даних, який використовує історичні тенденції для обчислення статистики щодо робочих навантажень даних і конвеєрів даних у джерелі, щоб визначити, чи вони працюють вірно та де можуть існувати проблеми. За словами IBM, компанія використовує відкритий і розширюваний підхід до спостереження за даними, який можна легко інтегрувати в чинну інфраструктуру даних.



План корпорації полягає в тому, щоб об’єднати інструменти Databand.ai з такими службами, як IBM Observability від Instana APM та IBM Watson Studio.



Генеральний менеджер IBM з даних та штучного інтелекту Деніел Ернандес (Daniel Hernandez) сказав, що багато клієнтів компанії – це підприємства, які працюють із даними, які покладаються на високоякісну та надійну інформацію для забезпечення критично важливих процесів та програм. «З додаванням Databand.ai IBM пропонує найповніший набір можливостей спостереження для ІТ у різних програмах, даних і машинному навчанні», додав він.



Databand.ai стане частиною бізнес-підрозділу IBM Data and AI, до якого входять IBM Watson та IBM Cloud Pak for Data.



Databand.ai не має окремого офісу в Україні, в тім про це нема офіційної інформації. Але ж згідно з LinkedIn багато працівників компанії (більш десятка) саме з нашої країни.

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