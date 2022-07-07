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Нова кібератака на державні організації через розсилання електронних листів

7 июля 2022 г., 12:06

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування».

Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".

Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.

Деталі https://cert.gov.ua/article/619229

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