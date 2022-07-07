З початку агресії рф на території України знешкоджено 154 045 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили та знешкодили 911 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 26 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 93 гектари.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:
- в Харківській області 5 931 раз,
- Київщині – 3 835,
- Чернігівщині – 2 484,
- Миколаївщині – 1 425,
- Черкащині – 841,
- Сумщині – 770.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 154 045 вибухонебезпечних предметів та 662 кг вибухової речовини, у тому числі 2024 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 63 644 гектари.
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону — 101.
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