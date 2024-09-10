І знову про РЕР та РЕБ

10 сентября 2024 г., 17:47

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Десь приблизно два роки по тому, я стикнувся з тим, що на зустрічах з хлопцями у різних військових частинах, активно підіймалася тематика РЕР та РЕБ. Виробники тоді не встигали, щодо окопного то він взагалі тільки починав зароджуватись та набирати обертів.

Дякуючи BRAVE1 я познайомився з багатьма цікавими командами, десь навіть був ментором, та гідом. Як зараз памʼятаю, як сиділи хлопці за столом, якісь антени, коробочки, але їх рішення було дійсно цікаве та прогресивне, для захисту "критички", так зʼявилась ЛІМА.

Серед мобілізованих було багато тямущих військових, які самі хотіли у себе робити такі засоби. Я можу навіть сказати, що деякі сучасні командири у себе в бригадах навіть зробили власні R&D та виробництво. Фонди купують компоненти, а «електрони» так вони їх звуть, збирають засоби. Це не тільки РЕБ, дрони теж. Але про це, якось напишу окремо.

З часом і приватний бізнес, і держава трошки розхиталися, не скажу що засобів стало достатньо, але великої проблеми зараз не має. Треба тільки встигати за росіянами переобладнати наявні, або робити нові засоби протидії на інші смуги.

Так от під час відряджень питання агрегатувались, їх ставало багато, і були деякі однотипні. Тож я писав запити на навчальні центри МО та міністерства, які відповідають за виробництво, але розрив між потребою та постачанням зростав.

Завдяки Міністерству цифрової трансформації України зʼявилась постанова 256, це спростило кодифікацію, зʼявився термін "спільні випробування".

Питання зростали, та треба було якось це все систематизувати. До того ж на фронт масово почав йти взагалі якийсь непотріб (неофіційний неперевірений виріб), який точно не захищав хлопців.

Буваючи на випробуваннях, я бачив недоліки багатьох виробів. І завжди казав виробникам, щоб розуміти, що треба, та умови експлуатації, треба поїхати до хлопців. Так народилась ідея, зняти загальне відео, де розповісти звичайною НЕ технічною мовою про те, які бувають засоби РЕБ, методи впливу тощо. Було багато факапів. Якраз почали зʼявлятись перші РУБАК.

Для відео, знадобився мій досвід з Радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського та досвід радіо аматора #UT5UFW. Зараз це прям якийсь вийшов серіал, де я намагався максимально не чіпляти технічні речі, але ті ж військові почали з часом задавати більш технічні питання, тому десь з середини цих серіалів вимушений був перейти й до азів техніки, але тримати лінію розповіді, яка розрахована не на того хто закінчив РТФ, або був радіо аматором. А, наприклад на електрика, який мав ВОС з РЕБом, але вже нічого не памʼятав.

Робота триває. Є купа питань, як зберегти ті невеличкі компанії, які по факту є драйверами цього, але які поступово зникають. Мобілізація... Як все ж таки зробити так, щоб хлопці не купували що попало, а суто з переліку перевіреного РЕБ. Так існує перелік виробників, але добру половину звідти, я б не радив брати.

https://youtu.be/E__xsPwjmhM?si=sbeiber6wViQFv1C

https://youtu.be/Z3GbeU5ukXI?si=sUYlJQ1YN9XssLzk

https://youtu.be/Eqj7mfhBLZI?si=H5rajpSXoeHWFy7I

https://youtu.be/xSr1P3-0tFc?si=9Jvu4wjbqxE1TzxB

https://youtu.be/JAinYkgp42I?si=nwVzSr14qbvKB1lj

https://youtu.be/PeVJ8xJvY8U?si=0VSS6i_4jggGU_Hl

https://youtu.be/gtEOl_ZsyPM?si=-cEsayBqDh9o973f

Після цього відео, виробники почали додавати до рюкзаків захисні шапки.

https://youtu.be/c07qNRcsAjc?si=5cM7f4COox9TfQgo

https://youtu.be/NDbA2GoP0Ms?si=9eWH6hHDsIEQVhzf

https://youtu.be/u_vLpmo5UHE?si=Hz-sNYTUWKkF2yPd

Шпора як обирати РЕБ, застаріла трошки.

https://youtu.be/6p7SIBdqqwU?si=Af9XZ2eThhtLHbYk

Спілкування з одним з маленьких приватних виробників.

https://youtu.be/Gk_iW6BbWJM?si=qdcXuBz2UrD_T_yA

https://youtu.be/xkzl2906X14?si=SyVXafk2pU_9FZM8

https://youtu.be/oLXjDfOsNLo?si=oAD67ukEa-PjQI42

https://youtu.be/BcjExkSpqB4?si=V2RpN2AyWkvHcVvI

https://youtu.be/38F5KvofZn8?si=ccfngx_dSI16nsEB

https://youtu.be/dDXh5Vk4Qoc?si=3VmZqh5gBkdeyowB

https://youtu.be/M0wepPW15yo?si=xrjaknooaehqVxyC

https://youtu.be/iCDRemhVYa0?si=EpYWiSrKKeydDO6n

https://youtu.be/agYiN8zyQWI?si=sEkDbfqM9hUerzc9

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