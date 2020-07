Huami готовит новый ИИ-чип для портативных устройств

2 июля 2020 г., 14:48

0

Tweet

Входящая в пятерку мировых лидеров в сегменте смарт-часов, компания Huami представила на своей первой конференции AI to Decode Future («ИИ — ключ к будущему») чип Huangshan-2 для портативных устройств.



Председатель и исполнительный директор компании Ван Хуан объявил о создании научно-исследовательского института искусственного интеллекта Huami и о назначении профессора Рамеша Джейна главным техническим консультантом.



Как отмечактся, в 2018 году компания Huami выпустила первый в мире портативный процессор RISC-V с открытым исходным кодом — Huangshan-1 (MHS001). Чип был оснащен четырьмя базовыми ИИ-модулями: системой для измерения сердечного ритма, ЭКГ, ЭКГ Pro и модулем мониторинга нарушений сердечного ритма.



Спустя полтора года компания Huami представила ИИ-чип следующего поколения — Huami Huangshan-2 (MHS002). Основанный на архитектуре RISC-V процессор отличается высокой вычислительной эффективностью и низким энергопотреблением. Huangshan-2 распознает нарушение сердечного ритма в 7 раз быстрее, чем Huangshan-1 и в 26 раз быстрее, чем другие устройства с аналогичными алгоритмами, что обеспечивает пользователю возможность вовремя обратиться к врачам, избежав инсульта и его последствий. Huangshan-2 также оснащен встроенным режимом Always On (AON), гарантирующим сверхнизкое энергопотребление благодаря NPU (нейронному процессору) и сопроцессору C2. Теоретически эти компоненты способны снизить общее энергопотребление Huangshan-2 на 50%, значительно увеличив срок службы аккумулятора.



Запуск серийного производства Huangshan-2 запланирован на IV кв. 2020 года. Первые портативные устройства, оснащенные чипами Huangshan-2, компания Huami рассчитывает представить уже в первой половине следующего года.



ИИ-платформа систематического контроля здоровья компании Huami включает в себя чипсет Huangshan-2, новый PPG-сенсор BioTrackerTM 2, а также пять ключевых информационных систем, помогающих пользователям поддерживать свое здоровье на максимально высоком уровне.



RealBeats 2 — это продвинутая система биологических данных для мониторинга ЧСС. Она устраняет шумовые помехи при передаче сигналов сердечного ритма во время тренировок и способна контролировать мерцательную аритмию ночью в 1,87 раза и днем — в 6,64 раза дольше, чем предыдущее поколение таких модулей. Система автоматически обнаруживает атриовентрикулярную узловую реципрокную тахикардию и частые экстрасистолы с помощью ИИ-модели больших данных о здоровье сердца.



OxygenBeats — это разработанная компанией Huami система управления данными о кислородной сатурации. Коэффициент успешных измерений у данного модуля — 100%, в то время как у большинства аналогов — менее 90%. По сравнению с результатами профессиональных пульсоксиметров средняя погрешность системы составляет всего 1,67%. По уровню точности разработка Huami превосходит большинство портативных наручных устройств с функцией анализа кислородной сатурации крови. Технология OxygenBeatsTM анализирует качество сна и уровень насыщения крови кислородом, что позволяет системе своевременно распознавать синдром апноэ (SAS), «невидимого убийцы» человека, и предупреждать пользователя о необходимости принятия оперативных мер.



SomnusCare — система биологических данных с точностью идентификации сна более 80%. Модуль способен определять со 100-процентной точностью периоды короткого дневного сна продолжительностью более 25 минут.



ExerSense — система распознавания характера движения, основанная на больших данных о занятиях спортом. Она может сопоставлять модели движения в режиме реального времени, идентифицируя соответствующие данные с помощью датчиков движения и пульсометра, встроенных в портативные электронные устройства Huami, а затем проводить интеллектуальный анализ физической активности пользователя для выбора наиболее подходящего режима тренировок.



Huami-PAI — индикатор физической активности, информирующий о частоте сердечных сокращений, ежедневной двигательной активности и других параметрах. Благодаря этому модулю пользователи могут следить за своими тренировками и контролировать состояние здоровья. Технология Huami-PAI позволяет создать персонализированную систему оценки состояния здоровья пользователя на основе конфиденциальных биологических данных, таких как возраст, пол и пульс в состоянии покоя.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации