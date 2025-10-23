JEDEC анонсує специфікацію SOCAMM2

23 октября 2025 г., 12:25

0

Tweet

Асоціація JEDEC Solid State Technology Association оголосила про завершення роботи над JESD328: LPDDR5/5X Small Outline Compression Attached Memory Module (SOCAMM2) Common Standard — майбутнім стандартом для низькопрофільних модулів LPDRAM, спеціально розроблених для застосунків AI у центрах обробки даних.



Після публікації, стандарт JESD328 має на меті забезпечити пам'ятну платформу, яка надаватиме модульну, малопотужну пам'ять із високою пропускною здатністю для AI-серверів на базі CPU та прискорених обчислювальних платформ. JESD328 визначить компактний, придатний для обслуговування модуль на базі LPDDR5X, що називається Small Outline CAMM2 (SOCAMM2).





JESD328 SOCAMM2 має представити оптимізований, компактний формфактор для серверів із механічною схемою, розробленою для корпусів та плат ЦОД із високою щільністю. Він також забезпечує масштабованість для підтримки великих обсягів модулів, необхідних для серверів навчання та інференсу AI.



Для підтримки високих вимог до продуктивності цих застосунків ЦОД, стандарт, як очікується, підтримуватиме повну швидкість передачі даних LPDDR5X, включаючи конфігурації до 9,6 Гбіт/с на контакт, де це дозволяє цілісність сигналу платформи. Використання мікросхем пам'яті LPDDR5/5X з низьким енергоспоживанням зменшує системні вимоги до енергії та охолодження, що є ключовою особливістю ефективної обробки великих даних.





Згідно з планом, SOCAMM2 запровадить конфігураційний пристрій Serial Presence Detect (SPD), що підтримує ідентифікацію та телеметрію на рівні модуля. Потоки кваліфікації розроблені відповідно до суворих цілей польової надійності, необхідних для корпоративних розгортань.



«Члени JEDEC активно формують стандарти, які визначатимуть модулі наступного покоління для використання в ЦОД для AI, керуючи майбутнім інновацій в інфраструктурі та продуктивності», — сказав Міан Куддус (Mian Quddus), голова Ради директорів JEDEC та Комітету JC-45 з модулів DRAM.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI