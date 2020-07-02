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Google демократизирует работу с Большими Данными в Sheets

2 июля 2020 г., 15:25
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Google демократизирует работу с Большими Данными в Sheets

Google сделала общедоступной функцию Connected Sheets, которую она анонсировала для G Suite в прошлом году. Кроме того, компания представила несколько новых возможностей на основе ИИ, призванных сделать работу с электронными таблицами в приложении Sheets более продуктивной.

Connected Sheets, отныне доступная для всех пользователей G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education и G Suite Enterprise Essentials, устанавливает соединение с хранилищем Google BigQuery и делает возможным анализ петабайтов данных для тех, кто не имеет навыков работы с языком SQL.

«Прямая связь между BigQuery и Sheets означает, что ваши данные остаются свежими и защищены архитектурой безопасности Google, в отличие от десктопных электронных таблиц, — пишет в блоге Брайан Вебер (Bryan Weber), продукт-менеджер Google. — Люди в вашей организации смогут применять знакомые им инструменты Sheets, такие как сводные таблицы, диаграммы и формулы, к Большим Данным и быстро делать выводы, снижая свою зависимость от специализированных аналитиков».

Две новые интеллектуальные функции Sheets это Smart Fill (аналог опции автозавершения предложений, Smart Compose, из Gmail) и Smart Cleanup — очистка данных в электронные таблицах, путем поиска дублирующихся строк и проблем с форматированием.

Обе они, по словам Вебера, будут предоставлены в распоряжение пользователей G Suite в течение этого года.


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