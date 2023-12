Главная » Новости HPE стимулює трансформацію бізнесу за допомогою нової AI-архітектури та гібридних хмарних рішень 8 декабря 2023 г., 17:35 +11

голос Tweet Компанія Hewlett Packard Enterprise на виставці HPE Discover Barcelona 2023 анонсувала серію гібридних хмарних рішень на базі AI для розробки машинного навчання, аналітики даних, а також професійних послуг. Всі ці рішення засновані на відкритій, повностековій архітектурі AI-native.



"З появою GenAI підприємства швидко усвідомлюють, що дані та обчислення, необхідні для ефективної роботи моделей штучного інтелекту, вимагають принципово іншого підходу до технологій, - каже Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор HPE. - Компанія HPE пропонує свої найкращі на ринку гібридні хмари, суперкомп'ютери та можливості AI для ширшого застосування на підприємствах, щоб забезпечити трансформацію на базі AI. Завдяки нативним рішенням HPE в галузі AI і гібридним хмарним рішенням організації зможуть повною мірою використовувати всі переваги даних, щоб революціонізувати інноваційні продукти, залучити клієнтів і загалом реалізувати всю міць GenAI для перетворення свого бізнесу і галузей".



Робочі навантаження генеративного AI вимагають великих обчислювальних витрат і здатності ефективно обробляти величезні обсяги даних. Щоб підприємства могли ефективно впроваджувати у свій бізнес-моделі GenAI, глибокого навчання, комп'ютерного зору або класичного машинного навчання, їм необхідно розширити своє хмарне середовище, включивши в нього підхід AI-native. Як зазначає виробник, хмарна платформа HPE GreenLake займає стратегічно вигідне становище для реалізації цієї еволюції в ІТ завдяки провідній у галузі відкритій повностековій архітектурі AI-native, яка містить такі атрибути:



- Конвеєр, орієнтований на дані, для управління публічними та власними даними в багатогенетичних ІТ.



- Програмне забезпечення для управління життєвим циклом AI для прискорення робочих процесів навчання, налаштування і виведення висновків.



- Гібридний дизайн, що дає змогу запускати AI в будь-якому місці від кордону до хмари із захистом даних.



- Високопродуктивні міжз'єднання для інтелектуального під'єднання та управління трафіком для великих кластерів.



- Суперкомп'ютерна ДНК, вбудована в усі портфоліо, стійка за своєю конструкцією, для навчання найбільших моделей.



- Відкрита екосистема для свободи вибору без прив'язки до місця.



HPE прискорює навчання AI за допомогою нового готового рішення на базі NVIDIA: HPE нещодавно оголосила про випуск нового суперкомп'ютерного рішення для генеративного AI, призначеного для великих підприємств, дослідницьких інститутів і урядових організацій для навчання і налаштування моделей і розробки додатків AI. Готове рішення покращує час отримання прибутку і прискорює навчання і налаштування моделей AI з використанням приватних наборів даних, надаючи суперкомп'ютерні технології та програмні інструменти для створення швидших застосунків AI та моделей ML.



HPE GreenLake for File Storage підвищує щільність і пропускну здатність для вимогливих робочих навантажень AI: HPE GreenLake for File Storage, ефективна платформа для зберігання неструктурованих даних на базі технології all-flash з можливістю роботи в хмарі, йде в ногу з великомасштабними робочими навантаженнями AI клієнтів у міру їхнього зростання та еволюції. Нові вдосконалення прискорять навчання і налаштування моделей AI, включно з GenAI та великими мовними моделями (LLM), а також прискорять агрегацію даних і їх підготовку. Підтримка 30 ТБ NVMe SSD і підключення до нового NVIDIA Quantum-2 InfiniBand для GPU-орієнтованих обчислень вже доступні для замовлення. Майбутні вдосконалення дадуть змогу збільшити щільність місткості та пропускну здатність у сім разів і будуть доступні на початку 2024 року.



Програмне забезпечення HPE Machine Learning Development Environment як керована послуга на AWS і в інших хмарних провайдерів допомогає клієнтам:



- Прискорити та безпечно реалізувати ініціативи GenAI за лічені дні за допомогою гнучкої керованої послуги, яка підтримує будь-який етап шляху компанії до AI/ML



- Знизити складності та операційні витрати за допомогою керованої послуги з підготовки моделей AI/ML для прискорення розробки моделей



- Зменшити навантаження на управлінський персонал і обробку даних



- Підвищити рівtym впровадження AI за допомогою нових можливостей генеративної студії AI для швидкого створення прототипів і тестування моделей.



HPE Ezmeral Software забезпечує перспективну гібридну SaaS-основу для даних, аналітики та AI. Як підкреслює виробник, нові вдосконалення системи ще більше спрощують і прискорюють роботу з корпоративними даними, аналітикою та AI за допомогою комплексної, наскрізної платформи, яка легко працює в гібридних мультихмарних середовищах.



Система прискорить отримання інформації на всіх етапах життєвого циклу аналітики за допомогою гібридного озера даних, яке тепер оптимізовано для роботи з GPU і CPU та може управляти, отримувати доступ і аналізувати дані в будь-якому NFS- або S3-сумісному рішенні.



Зазначаєтться, що покращено навчання і налаштування моделей в HPE Ezmeral Unified Analytics Software завдяки глибокій інтеграції з HPE Machine Learning Development Environment Software.



HPE Ezmeral Unified Analytics Software оптимізує розподіл NVIDIA GPU між робочими навантаженнями та користувачами за допомогою можливостей GPU-aware.



Також анонсовано доступ до розширених сторонніх інтеграцій з Whylogs для спостережуваності моделей і Voltron Data для запитів з GPU-прискоренням.



Нове корпоративне обчислювальне рішення для GenAI також доступне як HPE GreenLake Flex Solution, що містить HPE GreenLake для файлового сховища з ПЗ Zerto Cyber Resilience Vault для захисту моделей і джерел даних AI та ПЗ OpsRamp для забезпечення видимості та автоматизації життєвого циклу AI у багатовендорних і багатокхмарних середовищах. HPE Services тепер надає широкий портфель консультаційних послуг, навчання персоналу та рішень із розгортання. Нові послуги в галузі AI проходять всі етапи шляху: від відкриття GenAI й LLM до впровадження, де клієнти розробляють оптимальні операційні моделі та стратегії роботи з даними в гібридній хмарі, необхідні для створення, розгортання і масштабування рішень для досягнення результатів, що перетворюють. Ці комплексні послуги підтримуються новими глобальними центрами передового досвіду в галузі AI та даних, відкритими в Іспанії, США, Болгарії, Індії та Тунісі.



Taiga Cloud, компанія Northern Data Group, уклала партнерство з HPE для надання хмарних послуг з використанням суперкомп'ютерів HPE Cray XD. Тепер Taiga Cloud надає доступ до більш ніж 27000 графічних процесорів NVIDIA H100, A100 і NVIDIA RTX A6000, підключених за допомогою NVIDIA BlueField DPU і платформи NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.



"Інтенсивність даних у генеративних робочих навантаженнях AI вимагає іншого підходу до хмарних обчислень, що дає змогу одному робочому навантаженню обробляти величезні обсяги даних. Ми обрали HPE як партнера для створення першої в Європі 100% вуглецево-нейтральної хмари Generative AI, тому що HPE розуміє важливість сталого підходу і нового мислення. Їхня унікальна архітектура, орієнтована на AI, відображає наш мінливий світ, у якому суперкомп'ютери з відкритими екосистемами повинні перетинатися зі сталим розвитком, щоб демократизувати AI та дати можливість втілити в життя найінноваційніші ідеї", - заявив Карл Гавард (Carl Gavard), директор Taiga Cloud.



Компанія заявила, що корпоративне обчислювальне рішення для генеративного AI буде доступне для замовлення в першому кварталі 2024-го року.



Послуги HPE Services for AI, керовані послуги для ПЗ HPE Machine Learning Development Environment і оновлення для ПЗ HPE Ezmeral вже можна отримати. Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків +11

голос Tweet Предыдущая новость Зі скомпрометованих обліковок йде масова розсилка листів з вірусами RemcosRAT та MeduzaStealer

Напечатать Отправить другу Читайте также IBM представила квантовий 133-кубітний процесор Heron нового покоління • [5 декабря]

«Київстар» запропонує клієнтам послуги на базі хмарних технологій Amazon Web Services • [4 декабря]

HPE і Nvidia співпрацюють в області платформ і сервісів, оптимізованих для AI • [4 декабря]

Microsoft подовжує пільгові умови користування хмарними сервісами для українських організацій • [30 ноября]

IBM спільно з AWS запустять хмарний сервіс оптимізації управління даними для робочих AI-навантажень • [29 ноября]