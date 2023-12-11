Через UNITED24 зібрали вже пів мільярда доларів

11 декабря 2023 г., 8:35

Як повідомляє Мінцифри, через платформу UNITED24 зібрали вже пів мільярда доларів.



З травня 2022 року вдалося зібрати 500 млн доларів завдяки людям, які підтримували Україну зі 110 країн світу.



За цей час було проведено кілька акцій по всій планеті: європейці вимикали світло як знак підтримки під час блекаутів, українці купували «Міцну сіль» з незламного Соледара, а 24 всесвітньо відомі амбасадори реалізували десятки потужних зборів. Усе це, щоб відновлювати школи, будувати мости, купувати безпілотники та закривати небо.



До зборів долучалися міжнародні компанії та організації, щоб допомогти Україні повернутися до мирного життя в такі вирішальні та складні часи. Вдячні всім, хто приєднався, кожен донат — крок до перемоги.

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