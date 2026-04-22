HPE представляє нові моделі комутаторів для масштабованих мереж

22 апреля 2026 г., 14:25

Компанія ELKO Ukraine, дистриб'ютор HPE, повідомила, що вендор анонсував вихід нових моделей комутаторів HPE Networking серій CW 2150 та CW 2050, розроблених для побудови безпечної та продуктивної мережевої інфраструктури.



Як зазначається, нові пристрої орієнтовані на корпоративний сегмент і пропонують широкі можливості масштабування завдяки технології стекування IRF. Обидві серії інтегруються з системою керування HPE Airwave, що дозволяє створювати єдине мережеве середовище разом із рішеннями Aruba WiFi.



Серія CW 2150 - це комутатори рівня L3, призначені для складних мереж доступу. Лінійка включає моделі на 8, 16, 24 та 48 портів 1 GbE з висхідними портами 10G SFP+. Важливою особливістю є підтримка функцій Fast PoE та Perpetual PoE, що забезпечують безперервне живлення підключених пристроїв навіть під час перезавантаження комутатора. Завдяки підтримці протоколів RIP та OSPF, ці пристрої забезпечують високу відмовостійкість та гнучку маршрутизацію трафіку на рівні доступу.



Для базової інфраструктури HPE запропонувала серію CW 2050 рівня L2. Ці керовані комутатори оснащені портами 1 GbE та аплінками зі швидкістю до 2.5G. Окремі моделі підтримують технологію Smart Rate (1/2.5G), що дозволяє адаптувати мережу до потреб сучасних точок доступу без заміни кабельної інфраструктури. Моделі серії CW 2050 забезпечують до 35 Вт PoE+ на порт, що робить їх раціональним вибором для підключення IP-телефонії та систем відеоспостереження.



Обидві серії пропонують гнучкі варіанти адміністрування: від класичного командного рядка (CLI) та вебінтерфейсу до централізованих платформ SmartMC, IMC та API. Посилені функції безпеки та списки контролю доступу (ACL) гарантують захист корпоративних даних від несанкціонованого втручання.

