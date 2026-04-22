Softprom запропонує партнерам та клієнтам платформу Data Security Intelligence від Seclore

22 апреля 2026 г., 13:35
Компанія Softprom оголошує про підписання стратегічної дистрибуційної угоди з Seclore – розробником платформи Data Security Intelligence. У рамках партнерства платформа Seclore ARMOR стане доступною для замовників у країнах Європи, Кавказу та Центральної Азії, зокрема в Вірменії, Австрії, Азербайджані, Боснії та Герцеговині, Болгарії, Хорватії, на Кіпрі, Грузії, Німеччині, Греції, Угорщині, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Румунії, Сербії, Швейцарії, Україні та Узбекистані.

Дані більше не обмежені корпоративним периметром – вони постійно переміщуються між хмарними сервісами, пристроями та зовнішніми контрагентами. Це ускладнює їх захист і підвищує вимоги до контролю, відповідності регуляторним нормам та запобігання витокам інформації.

Seclore відповідає на ці виклики за допомогою платформи ARMOR, яка дозволяє організаціям виявляти, класифікувати, захищати та відстежувати чутливу інформацію незалежно від її місцеперебування. Захист супроводжує дані навіть після їх передачі третім сторонам, забезпечуючи доступ лише авторизованим користувачам відповідно до встановлених політик.

Зі зростанням використання AI зростають ризики неконтрольованого використання чутливих даних. Платформа ARMOR забезпечує контроль над даними в AI-процесах і дозволяє впроваджувати інновації без втрати контролю над критичною інформацією.

Ця угода відкриває нові можливості як для партнерської мережі Softprom, так і для кінцевих замовників. Реселери та системні інтегратори отримають доступ до платформи ARMOR разом із локальною технічною підтримкою та навчанням. Замовники, своєю чергою, зможуть ефективно впроваджувати рішення для захисту критичних даних, забезпечення суверенності інформації та відповідності вимогам регуляторів.

