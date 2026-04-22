Нова лінійка Kindle Scribe отримала підтримку кольору та інтеграцію з Alexa+

22 апреля 2026 г., 16:25

Компанія Amazon офіційно представила повністю оновлену лінійку пристроїв Kindle Scribe, до якої увійшла перша в історії серії кольорова модель - Kindle Scribe Colorsoft.



Нове покоління пристроїв стало тоншим (5,4 мм), легшим (400 г) та на 40% швидшим у порівнянні з попередніми версіями. Панос Панай (Panos Panay), старший віцепрезидент Amazon із пристроїв та послуг, підкреслив, що лінійка була переосмислена з нуля для забезпечення максимальної продуктивності та комфорту під час читання й рукописного введення.



Ключовою інновацією стала технологія дисплея Colorsoft, яка використовує спеціальні нітридні світлодіоди для відтворення м'яких кольорів, що не втомлюють очі, на відміну від традиційних LCD-екранів. Нова архітектура дисплейного стека практично усунула ефект паралакса, створюючи відчуття письма безпосередньо на папері. Крім того, пристрої оснащені новим чотириядерним чипом та збільшеним обсягом пам'яті, що робить інтерфейс максимально миттєвим у реакції.



Крім того, відзначається, що програмне забезпечення отримало потужне оновлення на базі AI. Тепер користувачі можуть здійснювати природний пошук по своїх рукописних записах та отримувати короткі резюме вмісту блокнотів. Нова функція Ask This Book дозволяє виділяти фрагменти тексту в книгах і ставити AI-помощнику запитання про мотиви персонажів або значення сцен без ризику отримати спойлери. Також додано інтеграцію з Alexa+ (наразі лише для США), що дозволяє обговорювати свої нотатки та документи з голосовим асистентом у режимі діалогу.



Для професійної роботи Kindle Scribe тепер підтримує пряму синхронізацію з Google Drive, Microsoft OneDrive та OneNote, що полегшує імпорт документів та експорт анотованих PDF-файлів. Художники та креатори отримали інструмент розтушовування (shading tool) та можливість використовувати 10 кольорів пера. Ціна на базовий Kindle Scribe у США стартує від 499,99 дол., а модель Colorsoft доступна за ціною від 629,99 дол. Версія без підсвітки з'явиться у продажу пізніше у 2026 році.



Випуск Kindle Scribe Colorsoft позначає остаточний перехід електронних книг у категорію повноцінних інструментів для інтелектуальної праці. Впровадження кольору в технологію «електронного чорнила» усуває головний недолік E-ink пристроїв — неможливість повноцінно працювати з діаграмами, презентаціями та кольоровими анотаціями. Це прямий виклик професійним планшетам, де Amazon робить ставку на відсутність сповіщень, що відвертають, та тривалий час автономної роботи, що вимірюється тижнями.

