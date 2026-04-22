CATL презентує нове покоління батарей для електрокарів - запас ходу 1000 км та зарядка за сім хвилин

Китайська компанія CATL офіційно представила низку технологічних інновацій у сфері акумуляторів для електромобілів, спрямованих на встановлення нових галузевих стандартів.



Як повідомляє видання Reuters, під час заходу в Пекіні виробник презентував останнє покоління батареї Qilin. Завдяки полегшеній конструкції цей акумулятор дозволяє електрокарам долати відстань у 1000 км на одному заряді, що має допомогти автовиробникам відповідати суворішим міжнародним нормам енергоефективності.



CATL також продемонструвала оновлену батарею Shenxing III, яка здатна заряджатися з 10% до 98% менш ніж за сім хвилин.



Голова компанії Робін Зенг (Robin Zeng) також повідомив, що у четвертому кварталі почнеться масове постачання натрій-іонних акумуляторів, які стануть більш стійкою до дефіциту ресурсів альтернативою для глобального енергетичного переходу.



Зенг наголосив, що вихід китайських технологій на світові ринки має базуватися не на кількості та швидкості, а на високоякісних інноваціях та надійності. Він підкреслив, що йдеться не лише про репутацію окремої компанії, а й про довіру до китайських брендів у цілому. Наразі CATL залишається ключовим постачальником для таких гігантів, як Tesla, Xiaomi та Toyota, а багато автовиробників використовують ім'я постачальника батарей як важливий маркетинговий аргумент у своїх кампаніях.



Згідно з даними дослідницької компанії SNE Research, за перші два місяці 2026 року CATL збільшила свою частку на світовому ринку акумуляторів для електромобілів до 42,1% порівняно з 38,7% за аналогічний період минулого року. Презентація нових технологій відбулася безпосередньо перед відкриттям Пекінського автосалону, що підкреслює прагнення компанії змістити акцент у ланцюжку постачання з обсягів виробництва на створення доданої вартості за допомогою AI та нових матеріалів.

