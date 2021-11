Главная » Новости HP представила новое портфолио решений для коллективной работы 8 ноября 2021 г., 11:46 0

Tweet Компания HP Inc.представила HP Presence – новое портфолио решений для коллективной работы над проектами, обеспечивающее эффект присутствия всех участников процесса, где бы они ни находились.



Несмотря на то, что переход к гибридным технологиям позволил многим работать практически из любого места, характер совместной работы как в офисе, так и за его пределами постоянно меняется. 80% руководителей меняют офисное пространство в своих компаниях, чтобы сотрудники могли больше сосредоточиться на коллективной работе . Перед ИТ-командами также стоит задача поддерживать взаимодействие между пользователями за счет передовых и безопасных технологий, решения для конференц-связи и совместной работы остаются главным приоритетом для 67% ИТ-подразделений .



Как отмечается, компания HP обладает многолетним опытом разработки комплексных решений в области кибербезопасности, благодаря этому специалисты объединили аппаратные и программные способы защиты ПК. Портфолио HP Presence открывает новую эру в гибридной работе, предлагая решения, обеспечивающие высокое качество связи в конференц-залах.



«Глобальный переход на гибридный режим работы значительно изменил требования к разработке решений для совместной работы, устаревшие инструменты теперь не так эффективны. С новыми технологиями и инструментами для конференц-связи, каждая идея и каждое мнение будет услышано коллегами, независимо от того, где находятся участники – в кафе или в конференц-зале, – говорит Энди Роудс (Andy Rhodes), глобальный руководитель отдела коммерческих систем в HP Inc. – Решения из портфолио HP Presence отлично справляются с привычными и базовыми задачами, новыми требованиями, актуальными сегодня, и смогут удовлетворить ваши потребности в совместной работе завтра».



Понятие гибридного рабочего места не ограничивается одним лишь удаленным форматом работы. Сегодня 80% компаний вкладывают средства в модернизацию конференц-залов, при этом офис перестал быть местом, куда люди приходят работать, теперь это пространство для совместной и коллективной работы. HP Presence Meeting Space – это пакет решений, совмещающих в себе оборудование и сервисы для конференц-залов любого размера. Пользователи интуитивно взаимодействуют с решениями для проведения совещаний, за счет расширенных возможностей для проведения собраний и предоставления полезной аналитики в режиме реального времени для сотрудников ИТ-отделов. Новая раработка HP для конференц-залов также использует инновации в области безопасности персональных компьютеров, в том числе средства защиты от киберугроз и функции конфиденциальности камеры, что позволяет ИТ-подразделениям не переживать за вверенные им ресурсы, а пользователям – работать, не опасаясь взлома.



Решения HP Presence Meeting Space предлагают возможности организации совещаний, которые делают виртуальные встречи естественнее за счет качественного звука, улучшенного благодаря технологиям с искусственным интеллектом, а также кинематографического видео и удобных элементов управления. Кроме того, это первое в мире решение для конференц-связи, при создании которого использовался переработанный пластик, попадание которого в мировой океан было предотвращено.



Решения HP Presence Meeting Space представлены несколькими пакетами, ориентированными на потребности небольших, средних и крупных конференц-залов, при этом они предусматривают возможность масштабирования с учетом меняющихся требований. Каждый пакет включает в себя мини-ПК HP Presence, центр управления HP Presence Control Center, кабели с цветовой кодировкой и монтажное оборудование . Решения HP Presence поставляются вместе с приложением для пошаговой настройки, что упрощает установку системы. Новые компоненты включают: Мини-ПК HP Presence для конференц-связи – высокопроизводительный компьютер с большой вычислительной мощностью, оснащенный интегрированными средствами управления и защищенный пакетом HP Wolf Security for Business для дополнительной безопасности.

Решения HP Presence Control и HP Presence Control Plus – интеллектуальные инструменты для управления помещением, позволяющие организаторам максимально эффективно проводить совещания и отличающиеся элегантным и минималистичным дизайном и адаптивным звуком от Bang & Olufsen, настройки которого постоянно оптимизируются при помощи искусственного интеллекта. HP Presence Control идеально подходит для переговорных комнат и конференц-залов среднего размера, а HP Presence Control Plus подходит для средних и больших помещений. Система предусматривает подключение до трех таких элементов управления, чтобы обеспечить контроль большему количеству людей.

Камера HP Presence See 4K AI – поддерживает разрешение 4К, использует искусственный интеллект, обеспечивает кинематографический звук и изображение, а также, гарантирует пользователям конфиденциальность – при повороте объектива вниз, камера автоматически отключается.

Аудио-видео панель HP Presence Audio Video Bar предназначена для вместительных конференц-залов, требующих большого количества аудио- и видеооборудования. Это устройство сочетает в себе кинематографичное видео, функции конфиденциальности, а также аудио, настроенное инженерами Bang & Olufsen по индивидуальному заказу, чтобы участники совещаний оставались в кадре, а озвученные идеи не потерялись за фоновыми шумами. В случаях, когда видеотрансляция не используется, камера закрывается специальной шторкой, обеспечивая конфиденциальность для всех присутствующих.

HP Presence Hub и HP Presence Talk Satellite Microphones. Решение HP Presence Hub призвано обеспечить отличное качество звука даже в больших помещениях, при этом предусмотрена возможность легкого добавления двух микрофонов-сателлитов, чтобы лучше улавливать реплики на периферии, а размещенный на видном месте светодиодный индикатор дает понять, включены ли микрофоны. Очевидно, что сотрудники ощущают влияние удаленной работы. Поскольку ряд компаний переводит штат специалистов обратно в офис на неполный рабочий день, это вынуждает сотрудников искать решения для совместной работы, которые обеспечивали бы хорошее качество связи. Пользователи хотят, чтобы их слышали и видели, и не хотят сталкиваться с задержками в системе, зависаниями или другими проблемами, связанными со звуком и видео.



Особо подчеркивается, что решения HP Presence Meeting Room позволяют моментально начинать совещания. При появлении людей в комнате для совещаний функция HP Meeting Ready автоматически активирует управление комнатой и включает камеру, чтобы совещания всегда начинались вовремя. Чтобы приступить к работе, достаточно одного касания, после чего запустится совещание в Microsoft Teams или Zoom. «Гостевой режим» позволяет легко запускать встречи с любого коммуникационного устройства, поддерживающего передачу звука.



Режим HP Speaker Frame (в формате «картинка в картинке») выделяет находящихся в комнате спикеров, благодаря чему у участников создается ощущение, что все сидят за одним столом. Режим HP Auto Frame позволяет лучше видеть участников в конференц-зале, формируя белый фон (framing out white space) для удобства удаленных сотрудников при проведении конференций.



Можно перемещаться по комнате, не прерывая совещания. Функция HP Speaker Tracking позволяет спикерам перемещаться по комнате и оставаться в кадре. Доступно три режима отслеживания: медленный (slow), кинематографический (cinema) и быстрый (fast), что подходит для самых разных условий проведения презентаций.



Во время шумных обсуждений, когда разговоры находящихся в комнате участников заглушают выступающего, функция HP Auto Volume позволяет отрегулировать громкость для удаленных выступающих, чтобы они не заглушались и могли на равных участвовать в обсуждении. Если находящийся в комнате спикер говорит слишком тихо, слишком громко или перемещается в дальний угол комнаты, функция HP Voice Leveling оптимизирует уровень громкости, чтобы участники встречи, подключившиеся удаленно, могли отчетливо его слышать.



ИТ-командам нужны решения, не только позволяющие сотрудниками взаимодействовать друг с другом, но и при этом решающие проблемы с управляемостью и безопасностью. Почти 42% ИТ-специалистов не ожидают от решений для управления обеспечения легкого и быстрого устранения неполадок , при этом сотрудники отдела информационной безопасности не могут игнорировать рост киберугроз, количество которых с начала пандемии увеличились на 400% .



Решения HP Presence Meeting Space позволяют сотрудникам ИТ-отдела и обслуживающим техникам легко развертывать и настраивать систему в конференц-залах любого размера. Настройка осуществляется без использования инструментов за счет проводов с цветовой кодировкой, специальное приложение для настройки позволяет ИТ-специалистам настраивать и тестировать устройства, а также обмениваться пользовательскими настройками удаленно. Во время настройки функция калибровки от Bang & Olufsen адаптирует звук под особенности помещения, создавая пользовательский аудиопрофиль, предназначенный для конкретного помещения. Калибровка зависит от размера, формы комнаты, расположения в ней устройств и других окружающих предметов, таких как колонны или мебель. Также пользователям доступен режим HP Screen Clean, позволяющий в два клика безопасно очистить устройства HP Presence Control и HP Presence Control Plus, не прерывая совещание.

По уверениям разработчика решения, ИТ-подразделения могут гарантировать защиту виртуальных совещаний от киберугроз с помощью решения HP Wolf Security for Business , которое обеспечивает максимальную безопасность пользователей. ИТ-специалисты могут быть уверены, что камеры пользователей будут своевременно отключены благодаря функциям конфиденциальности HP Auto Privacy Camera.



Когда дело доходит до управления помещением, HP Presence Manager позволяет ИТ-специалистам видеть, когда доступна более новая версия ПО, и дает им возможность полностью контролировать процесс установки. Устройства также поддерживают работу с Центром обновления Windows (Windows Update) и Центром администрирования Teams (Microsoft Teams Admin Center).



ИТ-подразделения и службы технической поддержки могут улучшить качество обслуживания сотрудников за счет мониторинга состояния оборудования, выявления проблем с помещениями и отслеживанием показателей пользовательского опыта. С помощью интеллектуальной аналитики они могут изучить возможность внесения изменений, например, пересмотреть конфигурацию комнаты или изменить настройки устройств. Настраиваемые информационные панели и подробная отчетность от HP Presence Insights (доступно не во всех странах) помогают предсказать, когда оборудование выйдет из строя, позволяя ИТ-специалистам заранее решать потенциальные проблемы еще до того, как их заметят пользователи.



Поскольку для проведения совещаний можно использовать практически любые пространства, решение HP Presence обеспечивает расширенные возможности за пределами конференц-зала, благодаря которым команды могут работать вместе, даже когда они находятся вдали друг от друга. Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn! 0

Tweet Предыдущая новость Израиль открестился от попавшей в черный список NSO Group Следующая новость Производители сетевого оборудования поднимают цены и удлиняют сроки поставок

Напечатать Отправить другу Читайте также HP представила адаптивные средства управления устройствами в гибридных средах • [17 сентября]

Квартальная выручка HP составила 15,3 млрд долл. — рост продаж тормозился нехваткой компонентов • [27 августа]

HP обновила линейку мониторов серии M • [12 июля]

HP представила свой самый легкий ноутбук для консьюмеров • [6 июля]

HP финализировала сделку по приобретению HyperX • [2 июня]