Производители сетевого оборудования поднимают цены и удлиняют сроки поставок

8 ноября 2021 г., 12:32

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Как сообщает The Register, поставщики сетевого оборудования Arista и Juniper предупредили клиентов, что задержки с поставками заказов могут достигать до 80 недель - то есть 560 дней, т. е. речь идет о мае 2023 года.



Мало того, сообщается, что стоимость некоторых материалов выросла на 200%, поэтому производители начинают «защищать рентабельность».



Также отмечается, что ранее о подобном предупредили Cisco и HPE.



На прошлой неделе Juniper объявила предварительные итоги квартала. Выручка в третьем квартале 2021 года достигла 1188,8 млн долл., что на 4% больше, чем в прошлом году. Компания сообщила, что объем невыполненных заказов в настоящее время на миллиард долларов больше, чем в конце 2020 финансового года.



Исполнительный вице-президент и финансовый директор Juniper Кен Миллер (Ken Miller) заявил инвесторам, что возросшие затраты на цепочку поставок «сейчас заметно ощутимы». У компании есть «заказы на поставку в течение всего следующего года и требуется в некоторых случаях 50 недель, в других - 80 недель, чтобы обеспечить поставку».



«Мы ожидаем, что затраты на цепочку поставок останутся высокими в течение следующего года», - добавил Миллер. Тем не менее, он высказал некоторую надежду на снижение цен, «возможно, в конце следующего года».



В понедельник и Arista объявила результаты за третий квартал. Выручка компании зафиксирована в размере 748,7 млн ​​долл., это на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Срок изготовления многих компонентов увеличился до 50-80 недель, при этом рост цен составил от 15% до 200% по всей нашей цепочке поставок - медь, подложки, печатные платы, память, ИС, разъемоы, фрахт и оплата труда», отметила президент и главный исполнительный директор компании Джейшри Уллал (Jayshree Ullal ), отвечая на вопросы инвесторов.



«До сих пор Arista сознательно и вдумчиво относилась к повышению цен… но мы недавно объявили о повышении прейскурантных цен с 4 ноября 2021 года, в среднем примерно на 10%, чтобы компенсировать очень высокий рост затрат», - добавила она.

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