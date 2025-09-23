SAP придбала SmartRecruiters, розробника рішень для підбору талантів

23 сентября 2025 г., 16:35

Компанії SAP та SmartRecruiters оголосили про укладення угоди про придбання SmartRecruiters, одного з провідних постачальників рішень для підбору талантів (Talent Acquisition, TA). Фінансова сторона угоди не розголошується.





Як зазначається, глибокий досвід SmartRecruiters у сфері масового рекрутингу, автоматизації процесу найму та взаємодії з кандидатами на основі АІ стане хорошим доповненням до пакета управління людським капіталом (HCM) SAP SuccessFactors. Заплановане придбання посилить цілісну HCM-систему SAP, щоб клієнти мали всі необхідні інструменти для залучення та утримання найкращих талантів у дедалі конкурентнішому середовищі.





Також підкреслюється, що зручні інтерфейси та безшовні робочі процеси SmartRecruiters доповнять потужні HR-інструменти SAP, покращуючи прийняття рішень, скорочуючи час найму та підвищуючи якість взаємодії з кандидатами. Вбудована аналітика та рекомендації на основі ШІ обох компаній забезпечать глибоке розуміння кадрових резервів, проблем у процесі найму та допоможуть в плануванні робочої сили.





«Залучення кваліфікованих кадрів - це не лише завдання HR, це бізнес-пріоритет. Завдяки цьому запланованому придбанню ми допоможемо клієнтам ефективніше залучати таланти та реалізовувати стратегії підбору персоналу з більшою швидкістю та гнучкістю, водночас знижуючи загальні витрати на володіння. Клієнти зможуть керувати всім життєвим циклом кандидата - від пошуку та співбесіди до адаптації та подальшого розвитку - в єдиній системі, що спрощує досвід для рекрутерів, менеджерів з найму і, передусім, самих кандидатів», - зазначив Мухаммад Алам (Muhammad Alam), член виконавчої ради SAP SE, SAP Product & Engineering.





У SAP заявили, що клієнти отримають розширені можливості рекрутингу та найму на основі АІ, що зробить процес відстеження кандидатів та їх перевірку ефективнішими. Аналітика, побудована на даних, буде інтегрована в наявні HCM-інструменти SAP, забезпечуючи єдину систему обліку та узгоджені дані для безперервної роботи, що відповідає вимогам. Портфель SmartRecruiters також і надалі буде доступним як окремий продукт у найближчому майбутньому.





Програмні рішення SmartRecruiters за моделлю «програмне забезпечення як сервіс» (SaaS) дозволяють понад 4000 компаніям, включаючи Amazon, Visa та McDonald’s, у всьому світі ефективно керувати повним циклом підбору персоналу, забезпечуючи першокласний досвід для рекрутерів, менеджерів з найму та кандидатів. Компанія була заснована у 2010 році Жеромом Терником (Jerome Ternynck).





«Місія SmartRecruiters завжди полягала в тому, щоб зробити процес найму простим. Об’єднання зусиль із SAP відкриває величезні можливості для підприємств у всьому світі скористатися нашим передовим підходом до підбору талантів. Я надзвичайно натхненна тим, які перспективи відкриває це заплановане придбання для наших клієнтів, партнерів і команди - ми разом будуємо майбутнє рекрутингу», - прокоментувала угоду генеральна директорка SmartRecruiters Ребекка Карр (Rebecca Carr).





Очікується, що угода буде завершена у четвертому кварталі 2025 року за умови виконання стандартних умов закриття, включаючи регуляторні погодження. Фінансові умови угоди не розголошуються. J.P. Morgan виступив ексклюзивним фінансовим радником SmartRecruiters.

