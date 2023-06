Google запускає новий онлайн-курс “Machine Learning Bootcamp”

26 июня 2023 г., 10:35

0

За заявою Google, в Україні стартував новий безплатний онлайн-курс “Machine Learning Bootcamp”, який є частиною глобальної ініціативи, щоб допомогти українським розробникам отримати теоретичні та практичні знання із машинного навчання (ML, machine learning) для полегшення пошуку роботи.



“Google Україна” реалізує цю програму за підтримки Coursera, Міністерства цифрової трансформації України та національного проєкту Дія.Освіта.



Курс “Machine Learning Bootcamp” триватиме 2 місяці – з 6 липня по 6 вересня 2023 року. Під час курсу учасники навчаться застосовувати навички машинного навчання за допомогою TensorFlow – одного з найбільш популярних з доступних сьогодні фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом. По завершенню навчання учасники зможуть здобути професійний сертифікат DeepLearning.AI TensorFlow Developer, аби підтвердити свої знання роботодавцю та покращити резюме.



Курс спрямовано на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище (навчання відбуватиметься переважно англійською).



У рамках програми на платформі Coursera надається безплатний двомісячний доступ до TensorFlow Developer Professional Certificate, що складається з чотирьох курсів:



- Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning,



- Convolutional Neural Networks in TensorFlow,



- Natural Language Processing in TensorFlow,



- Sequences, Time Series and Prediction.



Кількість місць обмежена: буде відібрано 2 000 осіб. Детальніше на сайті програми. Щоб подати заявку, потрібно зареєструватися до 3 липня 2023 року включно на сайті програми.



Для всіх зареєстрованих на курс “Machine Learning Bootcamp” будуть доступні:



- Серії вебінарів про машинне навчання та сучасні підходи до нього;



- Щотижневі сесії запитань та відповідей;



- Карʼєрні консультації від рекрутера Google;



- Змагання Kaggle, де учасники курсу зможуть позмагатися у розв'язання проблеми та здобути нагороди.



Що отримають учасники програми:



- Практичні навички машинного навчання за допомогою TensorFlow:



Створення та навчання нейронних мереж.



Покращення продуктивності мереж за допомогою згорток, навчаючи їх розпізнавати елементи зображень.



Навчання машин розуміти, аналізувати та реагувати на людську мову за допомогою систем обробки природної мови.



Обробка тексту, трансформація речень на вектори та навчання моделей створювати оригінальні тексти.



- Можливість отримати сертифікат TensorFlow Developer Professional Certificate на Coursera та ваучер на іспит TensorFlow Certificate. Кількість сертифікатів та ваучерів обмежена.



Навчання онлайн у зручний час.



Зустрічі з експертами Google та інших компаній.



Нагороди (детальніше на сайті).



Реєстрація на курс “Machine Learning Bootcamp” вже відкрита. Навчання розпочнеться 6 липня 2023 року. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи, консультації тощо.

