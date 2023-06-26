Accenture дає невтішний прогноз для ІТ-індустрії

26 июня 2023 г., 11:25

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Як пише Reuters, Accenture виказала занепокоєння щодо скорочення витрат на ІТ, опублікувавши квартальний прогноз доходів. Він виявився нижчим за оцінки Уолл-стріт, що призвело до падіння акцій компанії більш ніж на 5%.





Генеральний директор компанії Джулі Свит (Julie Sweet) заявила, що клієнти "утримуються від невеликих угод" перед обличчям невизначених економічних перспектив.





Accenture прогнозує дохід у поточному кварталі в діапазоні від 15,75 млрд до 16,35 млрд дол. Аналітики в середньому очікують 16,35 млрд дол.





Компанія звинуватила у слабкості свій бізнес, що обслуговує галузі технологій, медіа та зв'язку, які в останні місяці різко скоротили витрати, щоб впоратися з уповільненням зростання. Виторг цієї групи впав на 8% у третьому кварталі.





Північна Америка - найбільший ринок Accenture - також продемонструвала погані результати в період з березня по травень: темпи зростання доходів там сповільнилися до майже трирічного мінімуму - близько 2%.





На ІТ-компанії може чекати ще більше ускладнень, оскільки голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув у середу на ймовірність подальшого підвищення процентних ставок після одного з найагресивніших циклів посилення політики в історії.





На відміну від інших керівників технологічних компаній, пані Свит сказала, що не очікує, що генеративний АІ стане основним драйвером зростання в наступному році, зосередившись на компаніях, які завершують міграцію в хмару.

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