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Google за підтримки «Держспецзв'язку» запускає навчальну програму з кібербезпеки для бізнесу

5 апреля 2024 г., 15:35

Google за підтримки «Держспецзв'язку» запускає навчальну програму з кібербезпеки для бізнесу

Безплатна програма «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу» розрахована на власників, керівників і співробітників малого та середнього бізнесу. Вона дасть: знання про кібератаки та протидію їм; план створення систем захисту для свого бізнесу; навички використання штучного інтелекту для кіберзахисту; перевірені підходи до впровадження кібергігієни.

Програма містить чотири навчальні тренінги; бізнес-кейс від Kitsoft Ukraine; опціональні 1:1 консультації; практичні блоки. Вестимуть курс експерти з кібербезпеки ISSP, а також фахівці та інструктори Cyber School та CyberUnit Technologies.

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