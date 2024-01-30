Google запрошує на новий потік програми “Розвивайте карʼєру із Google Cloud: AI & Data”

30 января 2024 г., 15:35

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За повідомленням Google, компанія продовжує свою ініціативу навчання в галузі хмарних технологій в Україні та оголошує реєстрацію на новий потік безоплатної програми “Розвивайте кар'єру із Google Cloud: AI & Data”. Ця ініціатива створена з метою допомогти українцям отримати практичний досвід роботи зі штучним інтелектом, використовуючи доступні рішення від Google, та отримати сертифікацію.



Програма “Розвивайте карʼєру із Google Cloud: AI & Data” триватиме 6 тижнів – з 13 лютого по 31 березня 2024 року. Навчання проходитиме онлайн, кожен учасник зможе обрати зручний темп та час, адже матиме доступ до всіх матеріалів, а також записів вебінарів протягом всього періоду.



Під час програми учасники отримають теоретичні знання про хмарні технології та практичний досвід створення невеликих проєктів на основі штучного інтелекту. По завершенню програми найбільш активні учасники отримають можливість скласти сертифікаційний іспит Google Cloud.



Google реалізує цю програму за підтримки експертів WiseIT, ZenCore та фахівців Google.



Ця програма буде корисною для:



Junior та Middle розробників з досвідом у програмуванні, які цікавляться використанням Google Cloud, але ще не вивчили всі можливості платформи.



Нетехнічних фахівців, таких як бізнес-аналітики, продуктові менеджери, проєктні менеджери та маркетологи, які хочуть спростити свою роботу з обробкою великих обсягів даних.



У рамках навчального процесу учасники отримають:



Безплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost.



Практичний досвід із використання хмарних технологій, який допоможе створювати цікаві проєкти.



Знання з Vertex AI Search and Conversation та Dialogflow для створення практичних рішень.



Нагороди за три та більше отриманих бейджів навичок.



Безплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів навичок.



Зустрічі із фахівцями з хмарних технологій щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та карʼєрними консультантами.



Зареєструватися для участі у програмі можна за посиланням. Початок програми – 13 лютого 2024 року. Після завершення реєстрації ви отримаєте електронного листа з інструкцією щодо подальших дій, разом з інформацією про вебінари з експертами з хмарних технологій.



Програму “Розвивайте карʼєру із Google Cloud” вже пройшли тисячі учасників, й ось декілька відгуків про навчання:



Євгенія Носова, Junior SysAdmin/SecOps в Plarium: “Сертифікація від Google надала мені рішучості розв’язувати складніші завдання та знаходити різні варіанти рішень. Раніше я б не подумала про використання певних інструментів, бо не знала як саме вони працюють. Зараз я підходжу до технічних задач більш творчо, розробляючи план та тестуючи різні варіанти на практиці”.



Богдан Савчук, інженер в Одеській клінічній лікарні: “Ми в лікарні маємо власні сервери, але не завжди можемо планувати навантаження та високу ефективність. Google Cloud допомагає оптимізувати процеси. Ми зараз зберігаємо протоколи лікування, історії хвороб пацієнтів, амбулаторні та стаціонарні картки у «хмарах». Також почали створювати велику базу для нашої медичної лабораторії. Хочемо бути в тренді та збільшувати власну ефективність”.



Євген Якишин, Cloud Architect у Softprom: “Завдяки програмі “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” я вирішив створити власну команду, що надаватиме компаніям широкий спектр послуг під ключ. Таку команду я зібрав серед спеціалістів ком’юніті. Зараз нас семеро”.

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