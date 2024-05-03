Google відкриває додатковий фонд підтримки українських стартапів у розмірі 10 млн дол

3 мая 2024 г., 12:53

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Весна 2022 року стала надзвичайно складною для всіх українських стартапів. Саме тому Google за підтримки Міністерства цифрової трансформації України відкриває додатковий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі 10 млн дол. для розширення підтримки українських компаній.

Відсьогодні українські стартапи можуть подавати заявки на отримання до 100 тис. дол. у бездольовому фінансуванні, а також менторської підтримки з боку Google та підтримки продуктів. Приймання заявок триває до 5 червня за посиланням.

Окрім цього, стартапи можуть отримати додаткові 350 тис. дол. у вигляді кредитів Google Cloud, щоб допомогти своїм командам відповідально працювати та досягати більшого з меншими ресурсами. На сьогодні ця ініціатива надала 58 стартапам загалом 5 млн дол. у вигляді безкоштовних грантів та практичної технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу та сприяння відновленню української економіки.

Для того, щоб подати заявку, стартапи повинні мати принаймні одну юридичну особу зареєстровану в Україні, а також мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю. Попри те, що це не є обов’язковою умовою, компанії, які використовують штучний інтелект для розв'язання соціальних проблем, матимуть пріоритет. Засновники зможуть використати бездольову грошову винагороду, щоб продовжити зростання, відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для вирішення нових завдань.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно: у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

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