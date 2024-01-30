Європейський ринок програмного забезпечення для BDA продовжує зростати завдяки АІ

30 января 2024 г., 16:25

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Згідно з даними IDC, європейський ринок програмного забезпечення для великих даних та аналітики (BDA) зафіксував двозначне зростання у першій половині 2023 року, попри макроекономічні та геополітичні потрясіння.



З 5 найбільших компаній на європейському ринку програмного забезпечення для великих даних та аналітики Microsoft, Amazon та Salesforce перевершили середні показники ринку та збільшили свої частки на ринку. Хоча Google і Snowflake не входять до 5 найбільших вендорів на ринку BDA, вони також продемонстрували значне зростання в річному обчисленні.



Потреба в автоматизації процесів та підтримці прийняття рішень на основі даних продовжує стимулювати попит на рішення для роботи з великими даними та аналітики. IDC прогнозує, що європейський ринок програмного забезпечення BDA матиме середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 19,80% у період 2023-2027 років. Очікується, що більше половини (55,6%) ринку буде розгорнуто в публічній хмарі минулого року. І цей відсоток збільшиться на 27,8% до 2027 року в порівнянні з 6,7% для локального/інших методів розгортання програмного забезпечення.



Програмні платформи для штучного інтелекту залишаються одним з найбільш швидкозростаючих ринків, пліч-о-пліч з інструментами контент-аналітики та пошуковими системами. "Хоча технологія генеративного штучного інтелекту наразі в основному зосереджена на неструктурованих даних (текст, зображення, відео), були анонсовані продукти, пов'язані з BDA, - говорить Вероніка Паал (Veronika Paál), старший науковий аналітик IDC. - Компанії почали досліджувати варіанти використання, де вони можуть застосувати цю технологію, і тут є великий потенціал. Тим часом класичні функції AI/ML продовжуватимуть стимулювати зростання програмного забезпечення для BDA, а попит на сховища даних і будинки на озерах даних також зростає".



Однак несприятливі ринкові умови впливають на витрати. Найбільшим інгібітором зростання залишається інфляція та загальний економічний спад, тому багато компаній запровадили нові заходи з контролю витрат та зменшили свої бюджети на ІТ-інвестиції. На деяких ринках можна очікувати цінового тиску, що ще більше гальмуватиме зростання, зазначають в IDC.

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