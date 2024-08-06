Google отримала звинувачення у суді США за незаконну монополію на пошук

6 августа 2024 г., 13:25

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Reuters пише, що в понеділок американський суддя постановив, що Google порушив антимонопольне законодавство, витративши мільярди доларів на створення незаконної монополії і ставши світовим пошуковиком за замовчуванням. Це стало першою великою перемогою федеральної влади у боротьбі з домінуванням Big Tech на ринку.



Постанова відкриває шлях до другого судового процесу для визначення потенційних виправлень, можливо, включаючи роздідення материнської компанії Alphabet, яка змінить ландшафт світу онлайн-реклами, де Google домінував протягом багатьох років.



Це також дає зелене світло агресивним американським антимонопольним органам, які переслідують сегмент big tech - сектор, який перебуває під обстрілом з боку сил всього політичного спектру.



"Суд дійшов наступного висновку: Google є монополістом, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію", - написав окружний суддя Аміт Мехта (Amit Mehta). Пошуковий гігант контролює близько 90% ринку онлайн-пошуку і 95% на смартфонах.



Фаза "виправлення" може бути тривалою, після чого можливі апеляції до Окружного суду округу Колумбія та Верховного суду США. Судова тяганина може затягнутися до наступного року або навіть до 2026 року.



Акції Alphabet, впали на 4,5% в понеділок в рамках загального зниження акцій технологічних компаній. У 2023 році реклама Google становила 77% від загального обсягу продажів холдінга.

Alphabet заявила, що планує подати апеляцію на рішення Мехти. "Це рішення визнає, що Google пропонує найкращу пошукову систему, але робить висновок, що нам не можна дозволити зробити її легкодоступною", - йдеться в заяві.



Генеральний прокурор США Меррік Гарланд (Merrick Garland) назвав це рішення "історичною перемогою американського народу", додавши, що "жодна компанія - незалежно від того, наскільки вона велика чи впливова - не стоїть над законом".



Мехта зазначив, що лише у 2021 році Google заплатив 26,3 мільярда доларів за те, щоб його пошукова система була за замовчуванням на смартфонах і браузерах, а також за те, щоб зберегти свою домінуючу частку на ринку.



Постанова є першим важливим рішенням у низці справ, що стосуються передбачуваних монополій у сфері високих технологій. Ця справа, подана адміністрацією Трампа, розглядалася суддею з вересня по листопад минулого року.



"Примусовий продаж пошукового бізнесу відірве Alphabet від його найбільшого джерела доходу. Але навіть втрата можливості укладати ексклюзивні угоди про дефолт може бути згубною для Google", - зазначила старший аналітик Emarketer Евелін Мітчелл-Вольф, яка зазначила, що затяжний судовий процес відтермінує будь-які негайні наслідки для споживачів.



За останні чотири роки федеральні антимонопольні регулятори також подали позови проти Meta Platforms, Amazon.com та Apple стверджуючи, що ці компанії незаконно підтримують монополію.



Усі ці справи розпочалися за часів адміністрації колишнього президента Дональда Трампа.



Емі Клобучар, сенатор-демократ, яка очолює антимонопольний підкомітет Сенатського юридичного комітету, сказала, що той факт, що ці справи охоплюють різні адміністрації, свідчить про сильну двопартійну підтримку антимонопольного законодавства.

"Це величезна перемога для американського народу, що антимонопольне законодавство живе і процвітає, коли йдеться про конкуренцію", - сказала вона. "Google - нестримний монополіст".



Коли у 2020 році було порушено справу проти пошукової системи Google, це був перший випадок за останнє покоління, коли уряд США звинуватив велику корпорацію в незаконній монополії. У 2004 році Microsoft уклала мирову угоду з Міністерством юстиції через звинувачення у нав'язуванні свого веб-браузера Internet Explorer користувачам Windows.

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