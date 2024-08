Samsung випустила карти microSD на 1 ТБ з поліпшеною продуктивністю

6 августа 2024 г., 12:35

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск карт microSD PRO Plus і EVO Plus місткістю 1 ТБ. Завдяки використанню технології V-NAND (V8) восьмого покоління від Samsung, карти PRO Plus і EVO Plus вирізняються підвищеною продуктивністю та високою місткістю, яка підходить для творців контенту і техноентузіастів, які потребують швидкого передавання файлів і зберігання даних для повсякденного використання на своїх пристроях.



"Творці контенту і любителі технологій дедалі частіше використовують портативні пристрої, як-от смартфони та портативні ігрові пристрої, для зберігання даних, які потребують високої продуктивності та великої місткості", - говорить Хангу Сон (Hangu Sohn), віцепрезидент відділу продажів брендів пам'яті компанії Samsung Electronics. "Нові карти microSD великої місткості, PRO Plus і EVO Plus, є відповіддю на потребу в надійному та безпечному зберіганні великих обсягів високоякісних даних".



Завдяки збільшеному обсягу пам'яті PRO Plus і EVO Plus користувачі отримують можливість зберігати великі об'єми даних у ТБ-діапазоні, який здебільшого використовується в SSD. За обсягу пам'яті 1 ТБ користувачі можуть зберігати понад 400 тис. зображень 4K UHD (2,3 МБ) або понад 45 консольних ігор (20 ГБ). Збільшена місткість PRO Plus і EVO Plus відкриває нові можливості для повсякденних пристроїв на ходу, як-от смартфони, екшн-камери, дрони та портативні ігрові консолі. PRO Plus і EVO Plus пропонують різні варіанти зберігання даних, включно зі 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Модель EVO Plus також має варіант на 64 ГБ.



PRO Plus дає змогу користувачам, які зберігають великі обсяги високоякісного контенту, отримати чудову продуктивність для безперебійної роботи творчого процесу. Вона обіцяє виняткову ефективність і надійність завдяки варіантам зберігання від 128 ГБ до 1 ТБ, забезпечуючи швидкість послідовного читання до 180 МБ/с у поєднанні зі швидкістю послідовного запису до 130 МБ/с. Для швидкого завантаження та багатозадачності PRO Plus має клас швидкості UHS 3 (U3) і клас швидкості відео 30 (V30) для відео 4K UHD з A2 App Performance, що дає змогу користувачам менше турбуватися про зберігання й організацію свого контенту та зосередитися на творчості.



Для повсякденного використання зберігання даних на пристроях може бути покращено за допомогою EVO Plus зі швидкістю передачі даних до 160 МБ/с. Вона також може вирізнятися підтримкою UHS Speed Class 3 (U3) і Video Speed Class 30 (V30) для 4K UHD відео з A24 App Performance, щоб користувачі могли користуватися плавним завантаженням і багатозадачністю. Модель EVO Plus об'ємом 64 ГБ має інші характеристики: UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) та A1 App Performance.



Карти microSD Samsung PRO Plus і EVO Plus об'ємом 1 ТБ демонструють підвищену енергоефективність завдяки контролеру, виконаному за 28-нанометровим техпроцесом (нм), у порівнянні з попередніми моделями компанії з 55-нм техпроцесом. Це дає змогу користувачам максимально ефективно використовувати час автономної роботи свого пристрою з картою Samsung місткістю 1 ТБ.



Завдяки 2-кілобайтному коду корекції помилок (ECC) і коду перевірки парності низької щільності (LDPC) карти PRO Plus і EVO Plus місткістю 1 ТБ вирізняються підвищеною довговічністю за великої кількості циклів запису та стирання, забезпечуючи надійне зберігання даних протягом тривалого часу.



Карти PRO Plus і EVO Plus вирізняються надміцністю і пройшли всебічне тестування, отримавши високі оцінки надійності в шести областях. PRO Plus і EVO Plus пройшли всебічні випробування в складних умовах експлуатації та витримують вплив води, високих температур, рентгенівського випромінювання і магнітного поля. Для тих, хто вирушає в складні кліматичні умови, PRO Plus і EVO Plus продемонстрували свою довговічність під час всебічних випробувань, вони стійкі до падінь і зносу.



PRO Plus і EVO Plus сумісні з цілою низкою пристроїв, що забезпечують безпечне зберігання даних, включно зі смартфонами, планшетами та портативними ігровими консолями на базі Android. Вони також сумісні з пристроями, використовуваними в жорстких умовах, як-от екшн-камери або безпілотники, для створення, редагування та збереження даних.



Карти microSD PRO Plus і EVO Plus місткістю 1 ТБ з'явилися в продажу по всьому світу з липня 2024 року. Пропонована виробником роздрібна ціна (MSRP) на PRO Plus становить від $24,99 за модель об'ємом 128 ГБ до $153,99 за модель об'ємом 1 ТБ. MSRP для EVO Plus становить від $12,99 за модель об'ємом 64 ГБ до $131,99 за модель об'ємом 1 ТБ.



На карти PRO Plus і EVO Plus надається 10-річна обмежена гарантія.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір