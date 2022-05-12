Google анонсує свій перший смартгодинник, новий бюджетний телефон та багато іншого

12 мая 2022 г., 10:41

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Під час конференції розробників I/O в середу компанія Google анонсувала кілька нових гаджетів, включаючи довгоочікуваний годинник Pixel Watch, новий бюджетний телефон Pixel 6a і навушники. Також було продемонстровано тизер флагманського смартфона Pixel 7, який вийде цієї осені, і анонсовано новий планшет.



Апаратне забезпечення не є ключовою частиною бізнесу Google, але, схоже, це змінюється, оскільки компанія продовжує випускати нові продукти. Вона отримала 61,24 млрд дол. доходу від реклами в минулому кварталі, тоді як сегмент «інших доходів», який включає продажі обладнання, додатків та нерекламний дохід, зафіксував 8,16 млрд дол. Але це збільшилося з 6,67 млрд дол. у кварталі минулого року, і генеральний директор Сундар Пічаї (Sundar Pichai) сказав, що смартфон Pixel встановив рекорд продажів за весь час, попри обмежений модельний ряд.



Google Pixel Watch пропонує функції, подібні до Apple Watch, та мають вишуканий і витончений вигляд, який може сподобатися клієнтам, що використовують Android замість iPhone, з яким він не працює.



Він інтегруватиме технологію Fitbit, що дозволить використовувати роки досліджень та розробок від фітнес-стартапу, який Google придбала минулого року. Технологія Fitbit дозволить користувачам відстежувати свій сон, пульс і тренування.



На годиннику працює програмне забезпечення Wear OS від Google, яке дозволяє користувачам перевіряти повідомлення та завантажувати музику. Користувачі також можуть отримувати маршрути за допомогою Google Maps або підключати їх до своїх розумних домашніх пристроїв, щоб вони могли, наприклад, змінити температуру термостата або переконатися, що світло вимкнено.



Компанія не надала ціну, окрім того, що повідомила журналістам під час конференц-дзвінка, що це буде продукт преміум-класу. Він буде доступний восени.



Раніше інші компанії, такі як LG, Samsung, Huawei та Fossil, створювали годинники за допомогою ОС від Google.



Цього літа Google випустить свій бюджетний телефон Pixel. Модель Pixel 6a має майже такий же дизайн, як Pixel 6, але буде трохи меншим і коштуватиме 449 доларів.



Обіцяно акумулятор на цілий день, який може працювати до 72 годин у режимі Extreme Battery Saver, що використовується уперше на телефонах Pixel.



Апарат також використовує Google Tensor, тому бюджетний телефон матиме таку ж потужність, як і дорожчі Pixel 6 та Pixel 6 Pro.



Користувачі Pixel 6a також отримають п’ять років оновлень безпеки, він буде доступний у трьох кольорах: крейда, вугілля та шавлія.



Google анонсувала нові флагманські телефони Pixel 7 та Pixel 7 Pro. Вони використовуватимуть чіп Google Tensor наступного покоління і поставлятимуться з Android 13. Компанія не вказала ціни, але Pixel 6 був орієнтований на ринок середнього класу з початковою ціною 599 доларів, тоді як 6 Pro стартував за 899 доларів.



Як повідомляє CNBC, Pixel 6 став найшвидше продаваним Pixel в історії компанії. За перші шість місяців після запуску цю модель продали більше ніж Pixel 4 та Pixel 5 разом узятих за такий же період. Компанія має намір продовжити цей імпульс, який може допомогти Google отримати частку сегменту від інших виробників Android, таких як Samsung.



Google також на конференції представила новий Android-планшет, який буде випущений у 2023 році та працюватиме на чіпі Tensor. Більш детальну інформацію, а також ціну компанія не надала, але заявила, що це буде продукт високого класу.



Компанія не випускала планшети з моменту виходу Pixel Slate у 2018 році. Однак деякі користувачі скаржилися, що планшет більше схожий на ноутбук. До цього випуску Google навіть боровся з використанням Android як операційної системи для планшетів. Керівник апаратного забезпечення Google Рік Остерло (Rick Osterloh) заявив у 2019 році, що його команда з обладнання буде зосереджена на створенні ноутбуків у майбутньому, але компанія все ще «прихильна довгостроковою роботою з нашими партнерами над планшетами для всіх сегментів ринку».



Google серед іншого на I/O 2022 анонсувала свої нові навушники Pixel Buds Pro, які будуть доступні для попереднього замовлення з 21 липня, а у продажу 28 липня за ціною 199 доларів. Pixel Buds, які представлені в чотирьох кольорах (корал, лимонна трава, туман і вугілля), пропонують 7 годин прослуховування з шумозаглушенням або 11 годин без нього.



Buds Pro, нарешті, пропонує активне шумозаглушення, яке допомагає блокувати фоновий шум і означає, що вони будуть більше конкурувати з AirPods Pro від Apple. Навушники оснащені мікрофонами, що формують проміння, голосовим акселерометром і вітрозахисними сітчастими чохлами, які забезпечують більш чіткі спілкування. Вони також підтримують просторове аудіо, завдяки чому забезпечується ефект звучання ніби музика лунає звідусіль. Це функція, яку також пропонують AirPods від Apple.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист