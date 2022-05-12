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Vodafone надав безкоштовні послуги на 230 млн гривень

12 мая 2022 г., 11:35

З перших тижнів війни Vodafone без обмежень надавав можливість користуватись послугами зв'язку своїм клієнтам в Україні, щоб допомогти людям справитись з критичними ситуаціями.

За період повномасштабного вторгнення компанія підключила понад 23,6 мільйонів різних безкоштовних сервісів, якими скористались понад 10,5 млн унікальних абонентів.

Загалом Vodafone вже підключив своїм клієнтам безкоштовні послуги на загальну суму 230 мільйонів гривень, без урахування послуг у роумінгу.

Компанія також підкреслила, що продовжує підтримувати стабільну роботу мережі та допомагати тим, кому допомога критично необхідна. Пріоритетом оператора лишається забезпечення зв’язку для людей, які знаходяться у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. На решті території спостерігається стабілізація ситуації – Vodafone вдячний клієнтам, які підтримують компанію і відновлюють регулярні платежі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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