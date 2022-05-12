Відновлення зв'язку продовжується

12 мая 2022 г., 9:45

Держспецзвʼязку надав оперативну інформацію про роботу мобільного зв'язку, інтернету в Україні станом на 18:00 11 травня.



Київстар відновив зв’язок у населених пунктах Калинівка, Юрівка, Радча Київської області. Також підключили ще дві базові станції у місті Ірпінь.



Аварійно-ремонтні бригади “Укртелекому” продовжують відновлювати мережі та повертати абонентам послуги. У місті Селидове Донецької області після відновлення роботи волоконно-оптичної лінії знову є послуги інтернету, міжміського та міжнародного телефонного зв’язку.



Також відновили роботу магістральної оптики на Дніпропетровщині та Сумщині. Наслідки аварії на магістральній лінії ліквідовано на Волині, тож тепер абоненти знову отримують послуги у повному обсязі.



Водночас інженери Укртелекому переклали ділянку важливої магістральної волоконно-оптичної лінії у рекордно короткі терміни та забезпечили безперешкодну можливість встановлення дорожниками тимчасового об'їзду поряд зі зруйнованим мостом поблизу села Борщів на Київщині.

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