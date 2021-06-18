Глобальные рынки коммутаторов и маршрутизаторов — выросли

18 июня 2021 г., 17:45

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По данным IDC, выручка мирового рынка Ethernet-коммутаторов в первом квартале 2021 г. увеличилась на 7,6% «YoY», до 6,7 млрд долл.

Позитивная динамика подкреплялась высоким интересом к высокоскоростным платформам. Так, поставки портов 100ГБ выросли на 16,9% при увеличении выручки на 27,2%. Это позволило сегменту оставить за собой почти четверть (23,5%) рынка. Отменный рост также отмечен в сегменте коммутаторов 25ГБ/50ГБ — при росте выручки на 28,0% поставки увеличились на 21,0% «YoY». Результаты зрелой части рынка, сформированного низкоскоростными решениями, были неоднородными. Поставки портов 10ГБ выросли на 18,1%, однако выручка сократилась на 0,4% (23,3% рынка). Поставки коммутаторов 1ГБ увеличились на 12,2%, но сократились на 2,4% в денежном выражении (доля рынка — 35,0%). В целом, на коммутаторы, не предназначенные для ЦОД, пришлось 87,0% общих поставок и 56,9% (+5,8%) выручки. Сегмент решений для ЦОД оставил за собой 13,0% общих поставок и 43,1% выручки.

Рынок маршрутизаторов для корпоративного сектора и сервис-провайдеров достиг в объеме 3,4 млрд долл. (+14,4%). Основная часть выручки (77,5%) пришлась на сервис-провайдеров (+18,0%). Корпоративное направление вышло в плюс на 3,7%.

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