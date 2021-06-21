Биткоин вновь опустился до уровня в 31 тыс. долл.

21 июня 2021 г., 15:35

Последние три дня главная криптовалюта теряла в цене. И это падение не остановилось - сегодня биткоин подешевел на 8%.



Согласно данным Coindesk котировки на данный момент составляют 32309 долл за бикоин.



Предыдущий минимум был 6 июня — 31423 долл. Однако потом биткоин поднялся до 40123 долл. 16 июня.



Наблюдатели отмечают, что хешрейт добычи биткоина снизился до минимального значения с прошлого ноября - 105 Eh/s. При том, что еще месяц назад он достигал 171 Eh/s.



В провинции Сычуань, одном из крупнейших центров мирового криптомайнинга, была запрещена эта деятельность властями. Сообщается, что из Китая уже релоцированы две крупные компании по добыче криптовалюты, а в Сычуане официально работало 26 компаний, которых отключили от электроснабжения 20 июня.

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