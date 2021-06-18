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Nutanix и HPE расширяют партнерство в области гибридных систем

18 июня 2021 г., 17:05
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Компании Nutanix и Hewlett Packard Enterprise сообщили о расширении партнерства для ускорения внедрения гибридных и мультиоблаков, предлагая Nutanix Era для управления базами данных на серверах HPE ProLiant в качестве услуги HPE GreenLake.

«Клиенты хотят упростить работу с базами данных и управление ими, уйти от изолированных сред, которые приводят к высоким затратам на обслуживание, рискам безопасности и отсутствию гибкости при развёртыванию и запуске, - заявил Кейт Уайт, старший вице-президент и генеральный менеджер направления облачных сервисов HPE GreenLake в Hewlett Packard Enterprise. - В сотрудничестве с Nutanix, HPE GreenLake предложит программное решение для управления базами данных Nutanix Era как полноуправляемый облачный сервис, чтобы повысить гибкость, упростить операции и снизить расходы клиентов».

Как отмечается, компании, использующие Nutanix Era, сообщили об ускорении предоставления ресурсов баз данных на 97%, сокращении незапланированных простоев (со средней оценкой потерь от них в $35 000 в час), снижении требований к хранилищу для операций создания копий и резервного копирования на 60%, а также сокращении сверхурочной работы администраторов баз данных на 50%.

В первом квартале 2021 года HPE и Nutanix увеличили объем контрактов в годовом исчислении (Annual Contract Value) примерно на 80%, включая продажи HPE ProLiant DX и сервисов HPE GreenLake with Nutanix.

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