Gartner: глобальные поставки компьютеров вышли в плюс на 0,6%

15 января 2020 г., 13:25

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Мировые поставки традиционных ПК (настольные системы, ноутбуки и ультрамобильный премиум) в финальной четверти 2019 г. выросли на 2,3% «YoY», до 70,6 млн устройств, — сообщает Gartner. В целом за год преодолен рубеж в 261 млн отгруженных компьютеров, благодаря чему на 0,6% улучшен результат 2018 г. Полученная позитивная динамика оказалась первой после семи лет беспрерывного спада.

Выход в плюс связывается с активным обновлением компьютерного парка в преддверии завершения официальной поддержки Windows 7. Наиболее весомый вклад внесли США, страны EMEA и Япония. Причем, фактор перехода на Windows 10 сохранит свое действие и в нынешнем году — миграцию продолжат корпоративный сектор Китая, Евразии и развивающихся стран APAC.

Дефицит отдельный чипов Intel сдерживал рост рынка, особенно это обстоятельство отразилось на вендорах первой тройки. Тем не менее, общая подконтрольная им доля за год увеличилась с 61 до 65%.

В странах EMEA поставки росли второй квартал кряду — с октябрь по декабрь заказчикам ушло свыше 21 млн компьютеров, что на 3,6% больше в годовом сравнении.

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