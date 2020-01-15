Qualcomm представила облачный сервис Car-to-Cloud для автомобилей

15 января 2020 г., 12:55

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Компания Qualcomm Technologies анонсировала новый сервис Qualcomm Car-to-Cloud, предназначенный подключенных автомобилей на платформах Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit и Qualcomm Snapdragon Automotive 4G и 5G.

Сервис Car-to-Cloud призван помочь автопроизводителям поддерживать в актуальном состоянии бортовые и телематические системы, а также гибко модернизировать транспортные средства, давая возможность в любой момент активировать необходимые функции. Таким образом, автопроизводители смогут учитывать потребительские технологические тренды невзирая на сложившиеся в автопроме производственные циклы. Предоставляемая сервисом Car-to-Cloud возможность беспроводной модернизации автотранспортных средств «через эфир» в течение всего срока службы, активации функций по запросу и оплаты услуг по мере использования открывает производителям новые источники доходов. Кроме того, Car-to-Cloud позволяет собирать полезные аналитические данные по функционированию и использованию.

Qualcomm Technologies реализовала в сервисе Car-to-Cloud функцию Soft SKU, которая делает возможным полевое обновление чипсетов для реализации новых функций в случае их появления или повышения требований к производительности. Кроме того, Soft SKU позволяет гибко активировать функции по запросу, повышать производительность в середине цикла использования, адаптировать транспортные средства в соответствии с региональными требованиями и реализовывать функции в соответствии с продуктовым сегментом — от начального до топового. Soft SKU также дает заказчикам возможность разрабатывать универсальное аппаратное обеспечение, не тратя лишних средств на многочисленные специализированные разработки. Используя Car-to-Cloud Soft SKU, автопроизводители смогут предлагать потребителям не только широкий спектр адаптируемых опций, но и персонализованные приложения, повышающие комфортность пребывания в автомобиле.

Опираясь на аналитические возможности сервиса Car-to-Cloud, который использует данные, поступающие от множества источников, автопроизводители могут создавать уникальные персонализованные приложения для водителя, пассажиров и автомобиля.

Данные бортовых процессоров и операционных систем, информация о местоположении и состоянии транспортного средства направляются в персональные приложения и обрабатываются на уровне отдельного автомобиля и всего потока. Упомянутая аналитика также облегчает создание пакетов контента, сервисов и приложений для разных сегментов, открывая новые источники доходов для автопроизводителей, сотрудничающих с контент-провайдерами.

Новый сервис также поддерживает решение информационной безопасности на базе чипсета, обеспечивая доверенные возможности и управление функциональностью, защищенную настройку и сертификацию устройств. Кроме того, Car-to-Cloud предусматривает поддержку начальной загрузки сервиса посредством сотовой связи, а также использование беспроводной связи в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Планируется, что новый сервис Car-to-Cloud будет доступен во II кв. 2020 г.

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