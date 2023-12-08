Глобальні продажі пристроїв для друку у ІІІ кв. скоротилися на 7,9% до 19,5 млн одиниць

8 декабря 2023 г., 10:25

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У третьому кварталі 2023 року на світовому ринку периферійних пристроїв для друку було відвантажено 19,5 млн одиниць, що на 7,9% менше, ніж рік тому.



Згідно з новими даними щоквартального відстеження периферійних пристроїв для друку IDC, зниження було спричинене млявим споживчим попитом і песимістичними економічними прогнозами. Крім того, сегмент лазерних пристроїв постраждав від "канібалізації" з боку сегменту чорнильних пристроїв, які є більш економічними.



Сполучені Штати Америки були найбільшим географічним ринком, де обсяг поставок зріс на 7,5% у порівнянні з попереднім роком. Водночас у Китаї та Західній Європі, наступних за величиною географічних регіонах, обсяги поставок скоротилися на 20,5% та 11,6% відповідно.



Canon та Epson були основними рушіями зростання на ринку США. Збільшення продажів Epson відбулося завдяки зміні уподобань користувачів на користь струменевих моделей в комерційному секторі та SOHO. При цьому зростання Canon відбулося завдяки відновленню сегменту кольорових лазерних принтерів формату А4, який найбільше постраждав під час кризи в ланцюжку поставок, починаючи з другого кварталу 2021 року.



Canon, номер 2 в цілому, випередила всі інші компанії в першій п'ятірці. Постачальник збільшив поставки на 4,2% в річному обчисленні до майже 4,5 млн одиниць, відвантажених по всьому світу. Агресивна цінова стратегія та розширення асортименту продукції сприяли позитивному зростанню.

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