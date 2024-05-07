Сегмент планшетів почав знову відновлюватися

7 мая 2024 г., 9:35

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Як повідомляє IDC, після більш ніж дворічного спаду світові поставки планшетів продемонстрували скромне зростання на 0,5% в річному обчисленні в першому кварталі 2024 року, склавши 30,8 млн одиниць, згідно з попередніми даними.



Востаннє ринок фіксував зростання у другому кварталі 2021 року, після чого поставки почали сповільнюватися через насичення.



Хоча макроекономічні проблеми зберігаються, відновлення поставок у цьому кварталі було зумовлене початком циклу оновлення, хоча довгострокові обсяги навряд чи зрівняються зі сплеском, який спостерігався під час пандемії. Втім, перехід до преміум-планшетів є позитивним моментом, оскільки споживачі шукають пристрої, орієнтовані на продуктивність.



Минулого року Apple зіткнулася з певним затишшям через слабкий розвиток економіки та відсутність нових моделей, і її продажі знизилися на 8,5% у річному обчисленні. Компанія зосередилася на очищенні запасів старих моделей перед очікуваним запуском нових моделей у ІІ кв. Apple вдалося утримати позицію №1 з 9,9 мільйонами відвантажених пристроїв у першому кварталі 2024 року.



Samsung посіла друге місце з поставками 6,7 млн пристроїв у І кв., що на 5,8% менше, ніж у попередньому році. Промо-акції від конкуруючих брендів в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також відсутність нових продуктів стримували зростання Samsung. Однак компанія зосередилася на поліпшенні користувацького досвіду, включивши можливості штучного інтелекту в свої останні продукти і зосередившись на преміум-продуктах, щоб отримати вигоду з цьогорічного циклу заміни.



Huawei зберегла третю позицію в першому кварталі з річним зростанням на 43,6% і поставками в 2,9 мільйона одиниць. Китайський технологічний гігант, ймовірно, отримав вигоду від відродження свого бізнесу смартфонів і зумів збільшити свою частку ринку на 2,8 базисних пункти порівняно з тим, що було рік тому.



У звітному кварталі Lenovo посіла четверте місце з річним зростанням на 13,2%. Як і багато інших постачальників, Lenovo змогла розширити свій портфель пристроїв після пандемії, а моделі серії Tab P стали рушійною силою поставок. Однак звичайні планшети все ще становлять майже 80% поставок Lenovo.



Xiaomi зберегла своє місце в топ-5 завдяки вражаючому зростанню на 92,6% у річному обчисленні, а поставки досягли 1,8 млн одиниць. За межами Китаю, який є найбільшим ринком збуту компанії, Xiaomi зросла на тризначні цифри майже у всіх регіонах, куди вона постачає свою продукцію.



«Ринок планшетів почав демонструвати ознаки відновлення в першому кварталі. Реальні результати будуть отримані після наступного циклу оновлення, за яким послідує зростання в комерційних сегментах, оскільки все більше планшетів використовується в освітньому секторі та в секторах, де робітники приймають замовлення, - підкреслив Ануропа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу відстеження мобільності та споживчих пристроїв компанії IDC. - Однак цих факторів буде недостатньо, оскільки відтік користувачів, спричинений конкуренцією з боку ПК та смартфонів, призведе до похмурих перспектив для ринку планшетів. Тим не менш, існує потенціал для зростання завдяки можливостям штучного інтелекту, подібним до тих, що очікуються в інших типах пристроїв».



Зі свого боку Canalys повідомила, що за її оцінками, поставки планшетів у першому кварталі 2024 року зросли на 1%, досягнувши 33,7 млн одиниць. Це зростання відбулося після чотирьох кварталів падіння в річному обчисленні і стало можливим завдяки пожвавленню споживчих витрат і стабілізації світової економіки, зазначила ця аналітична компанія.



«Індустрія планшетів позитивно розпочала 2024 рік, і решта року повинна принести подальше полегшення після складного 2023 року, - заявила менеджер з досліджень Canalys Хімані Мукка (Himani Mukka). - Попри тривалий період обережних споживчих витрат на планшети, вендори залишаються амбітними. Нові учасники ринку продовжують інвестувати в цю категорію, тоді як традиційні важковаговики впроваджують інновації, щоб зацікавити клієнтів і стимулювати нові варіанти використання».



«Особливої уваги заслуговує очікуваний крок Apple по впровадженню OLED-екранів в iPad Pro, що є важливою віхою у виборі технології дисплея в портфоліо провідних виробників планшетів. Крім того, у 2024 році очікується поява нових форм-факторів і функціональних можливостей планшетів, причому виробники зосереджуватимуться як на складаних конструкціях, так і на перегляді 3D-контенту без окулярів. Ринок планшетів перебуває на шляху до стабілізації вище допандемічного рівня, що підтримується поступовою траєкторією відновлення. Реалізація відкладених з минулого року комерційних і державних проектів і швидке розширення інфраструктури 5G на неосвоєних ринках сприятимуть відновленню попиту на планшети», підкреслила Хімані Мукка.



У першому кварталі 2024 року Apple залишилася на вершині світового ринку планшетів, відвантаживши 12 млн iPad, що забезпечило їй 36% частки ринку, згідно з даними Canalys.



Samsung зросла на скромний 1% і посіла друге місце з 6,8 мільйонами пристроїв.



Huawei утримує третє місце вже четвертий квартал поспіль, з 2,7 мільйона пристроїв зі значним річним зростанням на 70%, головним чином завдяки попиту на своєму домашньому ринку в Китаї та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.



Lenovo і Amazon, за оцінками Canalys, посіли четверте і п’яте місця відповідно, поставивши понад 2 мільйони планшетів.

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