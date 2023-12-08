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SpaceX запустила вже 90-ту орбітальну місію в цьому році

8 декабря 2023 г., 9:35
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Як повідомляє Space.com, компанія SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink на орбіту рано вранці в четвер, 7 грудня.

Ракета Falcon 9 з 23 космічними апаратами Starlink стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 12:07 за східним часом (0507 за Гринвічем), що стало 90-ю орбітальною місією SpaceX у 2023 році.

За планом, перший ступінь ракети повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8,5 хвилин після старту. Falcon 9 приземлилася на безпілотний корабель SpaceX "Just Read the Instructions", який знаходився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Згідно з описом місії, це був дев'ятий запуск і посадка для цієї ракети-носія.

Тим часом 23 супутники Starlink повинні були вийти з верхнього ступеня Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту приблизно через 65 хвилин після старту.

Перший ступінь ракети SpaceX Falcon 9 наближається до місця посадки на безпілотний корабель "Just Read the Instructions" біля узбережжя Флориди в Атлантичному океані в четвер, 7 грудня 2023 року.

За словами астрофізика і фахівця з відстеження супутників Джонатана Макдауелла (Jonathan McDowell), наразі мережа Starlink складається вже з понад 5100 активних супутників.

Минулого року SpaceX сумарно провела 61 запуск. Але у 2024 р. слід очікувати ще більше космічних польотів: представники SpaceX заявили, що планують здійснити 144 запуски у 2024 році.

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