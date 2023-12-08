Ще сотня дронів українським захисникам від «Укртелеком»

8 декабря 2023 г., 11:35

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За заявою «Укртелекому», оператор передав українським військовим чергову партію дронів спеціального призначення у межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Вони допомагатимуть воїнам виконувати бойові завдання на фронті. Як і попередні, ці сто безпілотників теж українського виробництва.



«Зараз триває війна технологій: чим технологічнішою буде наша армія, тим швидше ми здолаємо ворога. FPV-дрони – один з найефективніших боєприпасів, який є у нашої армії. І їх кількість має неабияке значення у наближенні перемоги над ворогом. Тож, від себе і від своїх побратимів, які захищають нашу країну, хочу подякувати «Сталевому Фронту Ріната Ахметова» за постійну підтримку і допомогу Силам Оборони», - прокоментував командир взводу ударних БПЛА 47-ї ОМБр Ігор, позивний «Хаммер».



«Щодня ми дякуємо нашим захисникам за те, що прокидаємося вдома, працюємо в офісі, уже починаємо готуватися до Різдва. Ми на своїй землі, дякуючи вам. Тому зі свого боку робимо все можливе для того, щоб підтримати наших героїв. Сьогодні передаємо від «Сталевого фронту Ріната Ахметова» на потреби війська чергову партію дронів. Нехай вони допомагають у знищені ворога. А ми, всією командою «Укртелеком», будемо допомагати нашим воїнам й надалі, – сказав Генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз. – Вклоняємось кожному і кожній, хто боронить Україну. Схиляємо голови перед полеглими у цій війні. Слава Героям!»



За час повномасштабної війни «Укртелеком» вже передав Силам Оборони десятки БПЛА, серед яких і безпілотні авіаційні комплекси «Валькірія» та «Лелека», сотні дронів, тисячі спеціальних засобів управління військом, медичних засобів, сотні автівок та багато іншого. На потреби захисників ми спрямували вже понад 70 млн грн. У лавах ЗСУ захищають українську землю майже 400 співробітників компанії.



Зазначено, загалом бізнеси Ріната Ахметова об’єднали зусилля у допомозі захисникам України. У межах ініціативи «Сталевий фронт» вони вже направили на допомогу Україні у війні з Росією загалом понад 6 млрд грн.

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