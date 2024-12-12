За півроку банки профінансували встановлення енергообладнання на 8,3 млрд грн, загальною потужністю понад 390 МВт

12 декабря 2024 г., 10:25

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Міненерго повідомило, що за червень – листопад 2024 року банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 8,3 млрд грн, загальною потужністю понад 390 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області України.

За підсумками кредитування юридичних осіб обсяг валового портфеля кредитів для бізнесу (з урахуванням погашення) становить 5,2 млрд грн. Зокрема, у листопаді 2024 року:

• Отримано 307 заявок на суму 2,3 млрд грн.

• Схвалено 197 заявок на суму 3,8 млрд грн.

• Надано 202 кредити загальним обсягом 2,6 млрд грн.

Український бізнес активно користується державними фінансовими інструментами для підвищення енергонезалежності, демонструючи стабільне зростання активності. У серпні 2024 року банки отримали 1975 заявок на загальну суму 46,4 млрд грн. У вересні кількість заявок зросла до 2484, а їх загальна сума сягнула 54,8 млрд грн. У жовтні спостерігалося подальше зростання: 2927 заявок на суму 66,2 млрд грн. У листопаді динаміка досягла — 3234 заявки на загальну суму 68,6 млрд грн. Ці показники підтверджують високу зацікавленість бізнесу у фінансуванні проєктів, спрямованих на забезпечення енергонезалежності.

Також банки активно підтримують громадян у підвищенні енергонезалежності. У листопаді 2024 року фізичним особам надано кредити на суму 129 млн грн. Загалом за 6 місяців, з червня по листопад, ця сума становить 547 млн грн.

Детальну інформацію про урядові програми фінансової підтримки для посилення енергонезалежності громадян та бізнесу можна дізнатися за посиланням, або на порталі energy.zminye.in.ua.

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