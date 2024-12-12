Продажі корпоративних SSD у ІІІ кв. зросли на 28,6%

12 декабря 2024 г., 12:35

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Останні дослідження TrendForce показали, що ринок корпоративних твердотільних накопичувачів продемонстрував значне зростання в третьому кварталізавдяки високому попиту з боку додатків, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Зазначається, що ціни різко зросли, оскільки постачальники намагалися встигнути за потребами ринку, що призвело до збільшення загального доходу галузі на вражаючі 28,6% у порівнянні з попереднім кварталом. Попит на високопродуктивні моделі був особливо високим, що було викликано появою продуктів NVIDIA серії H та постійними замовленнями на навчальні сервери для AI. В результаті загальний обсяг закупівель корпоративних SSD виріс на 15% в порівнянні з попереднім кварталом.

На IV кв. TrendForce прогнозує уповільнення темпів зростання доходів від корпоративних SSD, оскільки попит на них починає знижуватися. Очікується, що загальний обсяг закупівель знизиться, оскільки піковий період закупівель вже позаду, а замовлення виробників серверів будуть дещо переглянуті в бік зменшення. Зі зменшенням обсягів поставок загальний дохід галузі також знизиться в четвертому кварталі.

Незважаючи на значне зростання ринку, рейтинг доходів постачальників корпоративних SSD в третьому кварталі залишився незмінним. Однак відмінності в структурі замовлень на продукти великої ємності призвели до різних темпів зростання серед постачальників.

Компанія Samsung зберегла свою позицію провідного постачальника корпоративних SSD з виручкою в третьому кварталі, яка досягла 3,2 млрд дол. Зростання компанії перевершило очікування завдяки сплеску попиту на моделі великої ємності, хоча деякі поставки були відкладені через коригування виробництва. Твердотільні накопичувачі корпоративного класу тепер складають все більшу частку в загальному доході Samsung. Очікується, що в четвертому кварталі доходи компанії у цьому сегменті продовжать зростати завдяки значним поставкам твердотільних накопичувачів ємністю до 8 ТБ.

SK Group (SK hynix & Solidigm) зберегла свою позицію другого за величиною постачальника корпоративних SSD, а її дохід у третьому кварталі зріс до 2,058 млрд дол. Компанія досягла рекордного рівня поставок для своєї широкої лінійки продуктів для зберігання даних зі штучним інтелектом. Очікується, що в четвертому кварталі дохід SK Group залишиться стабільним завдяки масовому виробництву твердотільних накопичувачів нового покоління PCIe 5.0, в яких використовується 176-шарова TLC NAND-пам'ять. Очікується, що ці нові продукти разом з існуючими твердотільними накопичувачами Solidigm PCIe 4.0 на основі 144-шарової TLC і твердотільними накопичувачами QLC великої ємності забезпечать стабільний дохід.

Компанія Micron посіла третє місце, отримавши в третьому кварталі дохід у розмірі 1,153 млрд дол. завдяки стабільному зростанню поставок твердотільних накопичувачів великої ємності для корпоративного сегменту. Збільшення випуску продукції великої ємності сприяло зростанню обсягів поставок Micron. Однак у четвертому кварталі можуть виникнути проблеми, оскільки частина замовлень змістилася в бік твердотільних накопичувачів ємністю 60 ТБ - продукту, який Micron все ще перебуває в процесі валідації з кількома клієнтами. Ця затримка може вплинути на зростання доходів компанії в четвертому кварталі.

Виручка Kioxia в третьому кварталі зросла до 636 млн доларів, що дозволило їй посісти четверте місце серед постачальників. Хоча обсяг відвантажень компанії збільшився, зростання продажів високопродуктивної продукції відставало від конкурентів. Щоб компенсувати це, компанія скористалася обмеженою пропозицією твердотільних накопичувачів ємністю до 8 ТБ, зміцнивши партнерські відносини з ключовими північноамериканськими клієнтами та заповнивши прогалини в сегменті продуктів великої ємності.

Western Digital/SanDisk провела стратегічну реструктуризацію, розділивши свої підрозділи з виробництва жорстких дисків і NAND/SSD на дві окремі компанії, що котируються на біржі. Цей крок був спрямований на підвищення операційної гнучкості та поглиблення співпраці з ключовими північноамериканськими клієнтами. У третьому кварталі дохід підрозділу корпоративних твердотільних накопичувачів Western Digital зріс більш ніж на 100% порівняно з попереднім кварталом до 332 млн дол. завдяки значній кількості замовлень від північноамериканських клієнтів.

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