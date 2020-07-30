GigaCloud запустил обучающий канал в SoundCloud

30 июля 2020 г., 15:25

Облачный оператор GigaCloud продолжает обучать своих потенциальных и существующих клиентов и для этого компания запустила обучающий канал в SoundCloud.



Из подкастов, каждый из которых длится в среднем 20 минут, можно узнать о том, какую пользу облачные технологии приносят бизнесу любого масштаба - от стартапов до огромных корпораций.

На канале GigaCloud уже выложены подкасты о том, какие бывают виды облаков, зачем бизнесу дата-центры, что такое CRM-система и как продвигать бизнес в диджитал. Новые аудиофайлы будут выкладываться несколько раз в неделю.



«Канал в SoundCloud - логическое продолжение нашего YouTube-канала GigaCloud About, - говорит Антон Хвастунов, соучредитель GigaCloud. - Главное преимущество подкастов - их можно слушать в машине, дома или на работе, и при этом не нужно сидеть все время у монитора компьютера или держать телефон перед собой. Поэтому те, кому не хватало времени на просмотр выпусков на GigaCloud About, смогут слушать их в формате аудио - контент, который для YouTube-канала, будет дублироваться и в SoundCloud».

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