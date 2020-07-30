 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1225)

12.07 - 19.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

GigaCloud запустил обучающий канал в SoundCloud

30 июля 2020 г., 15:25

Облачный оператор GigaCloud продолжает обучать своих потенциальных и существующих клиентов и для этого компания запустила обучающий канал в SoundCloud.

Из подкастов, каждый из которых длится в среднем 20 минут, можно узнать о том, какую пользу облачные технологии приносят бизнесу любого масштаба - от стартапов до огромных корпораций.

На канале GigaCloud уже выложены подкасты о том, какие бывают виды облаков, зачем бизнесу дата-центры, что такое CRM-система и как продвигать бизнес в диджитал. Новые аудиофайлы будут выкладываться несколько раз в неделю.

«Канал в SoundCloud - логическое продолжение нашего YouTube-канала GigaCloud About, - говорит Антон Хвастунов, соучредитель GigaCloud. - Главное преимущество подкастов - их можно слушать в машине, дома или на работе, и при этом не нужно сидеть все время у монитора компьютера или держать телефон перед собой. Поэтому те, кому не хватало времени на просмотр выпусков на GigaCloud About, смогут слушать их в формате аудио - контент, который для YouTube-канала, будет дублироваться и в SoundCloud».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  